Какво е „Хамас“ и защо воюва с Израел в Газа?

„Хамас“ атакува Израел, Израел отвръща с масова военна офанзива в Газа - десетки хиляди жертви и хуманитарна криза

Василена Василева Василена Василева

23 септември 2025, 13:57
„Хамас“ е въоръжена палестинска групировка и политическо движение в Ивицата Газа. На 7 октомври 2023 г. тя атакува Израел, убивайки около 1 200 души и вземайки 251 заложници.

(Във видеото: Доклад на „Аклед“: Над 90% от убитите в Газа са цивилни)

Това предизвика масова израелска военна офанзива в Газа, при която са убити десетки хиляди палестинци.

„Хамас“, която САЩ, Великобритания, Израел и много други държави определят като терористична организация, е сериозно отслабена по време на конфликта. Въпреки това Израел твърди, че „Хамас“ все още командва бойци в райони като град Газа, пише BBC.

Какво е „Хамас“ и какви са целите му?

„Хамас“ започва като отклонение на Мюсюлманското братство през 1987 г. Името ѝ означава „Ислямско съпротивително движение“.

Движението се противопоставя на съществуването на Израел върху територии, които определя като палестински. Целта му е създаване на държава, базирана на исляма, на териториите на окупираните Западен бряг, Източен Йерусалим и Газа.

Въпреки това „Хамас“ е сигнализирал готовност да приеме временна палестинска държава само в Западния бряг, Източен Йерусалим и Газа, без да се отказва от претенциите си върху цяла историческа Палестина.

Преди атаките на 7 октомври се оценява, че „Хамас“ разполага с около 30 000 бойци, но Израел съобщи през август 2024 г., че неговите сили са убили над 17 000 от тях - цифрата не е независимо потвърдена.

„Хамас“ става единствен владетел в Ивицата Газа през 2007 г., след като печели палестинските избори и насилствено изтласква конкурентите си. В резултат на войната инфраструктурата и способността на групата да действа открито са почти напълно унищожени.

Как „Хамас“ изгражда сила за атаката на Израел на 7 октомври

При атаката на Израел на 7 октомври 2023 г. главен лидер на „Хамас“ е Исмаил Хания, базиран в Катар, където се намират политическите главни офиси на групата.

Хания е убит в Техеран през юли 2024 г., в атентат, за който Израел твърди, че е извършен от тях.

На негово място е назначен Яхя Синвар, лидер на „Хамас“ в Газа от 2017 г. Синвар е убит от израелските отбранителни сили в Газа през октомври 2024 г. Той е архитектът на атаките от 7 октомври и най-търсената личност от Израел.

След смъртта на Синвар, „Хамас“ се ръководи от петчленен съвет, начело с Халил ал-Хайя, бивш заместник на Синвар. Ал-Хайя е базиран в Катар преди атаката от октомври 2023 г. и води делегации на „Хамас“ в косвени преговори за примирие с Израел.

Съветът включва още Халед Мешал (отговорен за отношенията с палестинските общности в чужбина), Захер Джабарин (лидер на Западния бряг в изгнание), Мохамед Дарвиш (ръководител на Шура, най-висшият орган на вземане на решения) и пето лице с неизвестна идентичност. Всички са базирани в Катар или Турция.

През септември 2025 г. Израел извършва удари срещу лидери на „Хамас“, включително Ал-Хайя в Катар, при което са убити петима членове на „Хамас“ и катарски служител по сигурността, но групата твърди, че лидерите ѝ са оцелели.

Най-важният съюзник на „Хамас“ е Иран - най-големият му поддръжник по отношение на финанси, оръжия и политическа подкрепа.

Защо „Хамас“ атакува Израел?

„Хамас“ ръководи най-смъртоносната атака в историята на Израел, при която са убити около 1 200 души, включително над 360 младежи на музикален фестивал.

Атаката изпраща шокови вълни в страната, като бойци на „Хамас“ обстрелват гранични общности часове наред и вземат заложници.

„Хамас“ определя атаката като отговор на десетилетия израелска репресия, убийствата на палестинци и многогодишната блокада на Ивицата Газа.

Ал-Хайя обяснява, че целта е била да се постави проблемът на палестинците на световната политическа сцена.

„Хамас“ също твърди, че атаката е реакция срещу усилията на Израел да поеме контрола върху комплекса на джамията Ал-Акса в Йерусалим – третото най-свято място за исляма. Групировката иска освобождаването на хиляди палестинци от израелските затвори.

Какво е ответното действие на Израел?

След атаката на 7 октомври Израел започва масова военна офанзива срещу „Хамас“ в Газа, включваща въздушни удари и последващо наземно нахлуване.

Премиерът Бенямин Нетаняху заяви, че целите са унищожаване на „Хамас“, освобождаване на заложниците и гарантиране, че Израел няма да бъде заплашван в бъдеще.

Към 22 септември в Газа са убити над 65 000 души - предимно цивилни, половината от които жени и деца, според здравното министерство, контролирано от „Хамас“. Израел съобщава за 460 загинали войници.

Израел е започнал офанзива за пълно овладяване на град Газа, който остава „основен бастион“ на „Хамас“. Операцията е принудила стотици хиляди палестинци да напуснат града.

ООН съобщава, че по-голямата част от 2,3-милионното население на Газа е било изселено, а сградите и инфраструктурата са претърпели катастрофални щети.

Комисия на ООН за разследване твърди, че Израел е извършил геноцид в Газа. Международният съд в Хага разглежда жалба за геноцид, подадена от Южна Африка. Израел твърди, че случая е „напълно безпочвен“.

Експертите на ООН също посочват, че има глад в Газа, който е „изцяло създаден от човека“. Израел оспорва тези твърдения като „откровена лъжа“.

И Израел, и „Хамас“ са обвинявани в военни престъпления и нарушения на човешките права. Съветът за човешки права на ООН заявява, че и двете страни са извършвали нападения срещу цивилни и са отговорни за „убийства или умишлени убийства“. И двете страни отхвърлят констатациите.

Преговорите за примирие и освобождаване на заложниците са зациклили. През началото на 2025 г. е постигнат едномесечен мораториум, при който са освободени 30 живи и осем мъртви заложници срещу около 1 900 палестински затворници и задържани. Към 17 септември остават 48 заложници, като 20 се смятат за живи.

История на конфликта

От създаването си „Хамас“ извършва бомбени атентати, ракетни обстрели и стрелби, убивайки цивилни и войници в Израел. Израел от своя страна извършва операции срещу „Хамас“ в Газа, Източен Йерусалим и Западния бряг, при които също загиват много палестинци.

Страните водят няколко големи конфликта - през 2008-09, 2012, 2014 и последния през май 2021 г., който завършва с примирие след 11 дни.

Повечето жертви във всички кръгове на конфликта са палестинци от Газа.

Къде се намира Ивицата Газа и колко е голяма?

Ивицата Газа е територия с дължина 41 км и ширина 10 км между Израел, Египет и Средиземно море.

През 1947 г. тя е била част от планирана арабска държава според първоначалния план на ООН за разделяне. След създаването на Израел е окупирана от Египет, а по-късно през 1967 г. е завзета от Израел по време на Шестдневната война.

През 2005 г. Израел изтегля войските и около 7 000 заселници, въпреки че ООН все още счита територията за окупирана.

Газа е едно от най-гъсто населените места в света. Над три четвърти от населението са регистрирани бежанци или техни потомци.

Дори преди последната война безработицата е била сред най-високите в света, с повечето жители под прага на бедността и зависими от хранителна помощ.

Израел контролира въздушното пространство, крайбрежието и границата на Газа, както и движението на хора и стоки.

Редактор: Василена Василева
Източник: BBC    
Хамас Ивицата Газа Израел Военна офанзива Атака на 7 октомври Заложници Палестина Конфликт Терористична организация Военни престъпления
