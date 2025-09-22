Израел отвори отново важен граничен пункт с Йордания

Г раничният контролно-пропускателен пункт "Алънби“, единственият между окупирания от Израел Западен Бряг и Йордания, е отворен отново, съобщи днес израелската служба, която администрира сухопътните граници, предаде Ройтерс.

Израел официално затвори граничния пункт в петък, ден след като йордански шофьор на камион откри огън на обекта, убивайки двама израелски военни.

През граничният пункт "Алънби“ минава и основният маршрут за превоз на потребителски стоки между Йордания и Западния бряг.