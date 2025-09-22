Израел прати подкрепления на всички фронтове

И зраелските въоръжени сили съобщиха, че са изпратили подкрепления на всички фронтове на бойните си действия - военновъздушни, сухопътни и военноморски части, с началото на празника Рош Хашана (Нова година според еврейския календар), предаде "Ройтерс".

Рош Хашана започва днес и приключва в сряда. По-рано тази година израелските медии съобщиха, че въоръжените сили са прекратили отдавнашната практика да дават за празниците обхващащи цели военни части отпуски.

Израел отвори отново важен граничен пункт с Йордания

Решението идва след разследване, което разкри, че радикалната палeстинска групировка "Хамас“ се е възползвала от намалената численост на израелските сили по границата с ивицата Газа на 7 октомври 2023 г., когато в Израел се честваше празникът Сукот, за да осъществи безпрецедентното си нападение срещу израелска територия, дало началото на конфликта в анклава.

Тогава според данни на Израел са били убити около 1200 души, а 251 заложници са били отведени в плен. "Хамас" все още държи 48 заложници, като се смята, че около 20 от тях са живи, посочва "Ройтерс".

По информация на здравното министерство на "Хамас" жертвите на последвалото израелско настъпление в крайбрежната територия вече са надхвърлили 64 000.