Лидерът на мексиканския наркокартел Синалоа е арестуван в САЩ

Е дин от най-могъщите наркобарони в света - Исмаил „Ел Майо“ Замбада, лидер на мексиканския картел Синалоа, е арестуван от федерални агенти на САЩ в Ел Пасо, Тексас.

76-годишният Замбада е основател на престъпната организация заедно с Хоакин „Ел Чапо“ Гусман, който в момента е в затвора в САЩ.

Заедно със Замбада в четвъртък беше арестуван и синът на Гусман - Хоакин Гусман Лопес, съобщиха от американското министерство на правосъдието.

През февруари Замбада беше обвинен от американските прокурори в заговор за производство и разпространение на фентанил - вещество, по-силно от хероина, което е обвинявано за опиоидната криза в САЩ.

В писмено изявление в четвъртък вечерта главният прокурор на САЩ Мерик Гарланд заяви, че двамата мъже ръководят „една от най-насилствените и мощни организации за трафик на наркотици в света“.

„Ел Майо и Гусман Лопес се присъединяват към нарастващия списък с лидери и сътрудници на картела Синалоа, които Министерството на правосъдието подвежда под отговорност в Съединените щати“, заяви Гарланд.

„Фентанилът е най-смъртоносната заплаха от наркотици, с която страната ни някога се е сблъсквала, и Министерството на правосъдието няма да се успокои, докато всеки един лидер, член и сътрудник на картела, отговорен за отравянето на нашите общности, не бъде подведен под отговорност“, добави Гарланд, най-високопоставеният служител на правоприлагащите органи в САЩ.

