Враждата се разраства: Увеличава се броят на жертвите на наркокартела "Синалоа"

Н ай-малко петдесет и трима са убитите, а петдесет и един души са обявени за изчезнали в мексиканския щат Синалоа, откакто враждуващите фракции на едноименния наркокартел започнаха война в началото на този месец, предаде Ройтерс, като се позова на данни, изнесени от местните власти снощи.

Конфликтът между двете най-влиятелни фракции избухна през юли, когато на американска територия беше арестуван един от главатарите на картела - известният като Ел Майо Исмаел Самбада, съосновател на престъпната организация заедно с легендарния Хоакин Гусман - Ел Чапо, който излежава доживотна присъда в САЩ.

Mexican president says US shares blame for Sinaloa drug cartel violencehttps://t.co/SXJEXWmerm