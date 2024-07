Кой е Исмаил „Ел Майо“ Замбада, арестуваният наркобарон в САЩ

А мериканските власти задържаха Исмаел „Ел Майо“ Замбада Гарсия, съосновател на мексиканския наркокартел Синалоа.

В четвъртък Министерството на правосъдието излезе с изявление, в което съобщи за ареста на Замбада, който е бил задържан заедно с Хоакин Гусман Лопес, друг лидер на картела Синалоа, в Ел Пасо, Тексас. Главният прокурор Мерик Гарланд описва в изявлението наркогрупата като „една от най-насилствените и мощни организации за трафик на наркотици в света“.

„И на двамата мъже са повдигнати множество обвинения в Съединените щати за ръководене на престъпните операции на картела, включително на неговите мрежи за производство и трафик на смъртоносен фентанил“, се казва в изявлението на Гарланд.

През 2012 г. на Замбада бяха повдигнати обвинения в убийство и заговор, свързани с трафик на наркотици, пране на пари и организирана престъпност. Един от главните му съюзници и съосновател на Синалоа - Хоакин Гусман Лоера, известен като „Ел Чапо“, беше осъден във федерален съд през 2019 г. след екстрадиция от мексиканските власти и осъден на доживотен затвор.

След ареста на Гусман Замбада остава най-висшата фигура в наркогрупата. Смята се, че Гусман Лопес, синът на Ел Чапо, е издигнат до ръководна роля в Синалоа след ареста на баща си през 2017 г. Друг син на Ел Чапо, Овидио Гусман Лопес, беше арестуван в Мексико и екстрадиран в САЩ през септември 2023 г.

В петия и последен към момента обвинителен акт срещу Замбада, внесен през февруари, се твърди, че той е контролирал вноса на „огромни количества наркотици“ от 1989 г. до 2024 г. Замбада е обвинен, че е наемал лица, които да осигурят „транспортни маршрути и складове“ за разпространение на незаконните наркотици в САЩ, както и наемни убийци, които извършват отвличания и убийства в Мексико „за отмъщение срещу съперници, които заплашват картела“.

В изявление на Министерството на правосъдието по това време се казва, че количеството на трафикирания фентанил, което може да се припише на Замбада в случая, „е най-малко 400 грама или повече, но по време на съдебния процес ще бъде доказано значително по-голямо количество“

