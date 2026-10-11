Свят

Oтстраниха временно Кристиано Роналдо от националния отбор на Португалия

Португалската футболна федерация образува производство срещу 41-годишния нападател, след като той напусна лагера на тима в Копенхаген заради конфликт със селекционера Жорже Жезуш

Василена Василева Василена Василева

11 октомври 2026, 07:39
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К ристиано Роналдо е временно отстранен от националния отбор на Португалия, след като напусна лагера на тима в Копенхаген в края на септември. Португалската футболна федерация (FPF) започна дисциплинарно производство срещу 41-годишния нападател на саудитския „Ал Насър“, съобщават португалските медии A Bola и RTP, както и международни издания, сред които Reuters и The Guardian.

Кристиано Роналдо напусна националния отбор на Португалия

Решението е взето на 9 октомври, а на следващия ден случаят е предаден на Дисциплинарно-следствената комисия на федерацията.

Производството е обявено за спешно, а материалите по него няма да бъдат публични до приключването на разследването.

„Без да се засяга автоматичното временно отстраняване, на което той беше подложен до образуването на производството, беше постановено и допълнително временно отстраняване, което не е автоматично“, се посочва в съобщението на дисциплинарния орган на федерацията.

Целта на разследването е да се установи дали обстоятелствата около напускането на лагера от Роналдо представляват дисциплинарно нарушение. Към момента няма обявено окончателно наказание.

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  • Как се стигна до конфликта

Роналдо напусна лагера на португалския национален отбор в Копенхаген на 30 септември, преди мача с Дания от Лигата на нациите. Решението му дойде след напрежение със селекционера Жорже Жезуш.

Нападателят не се появи в игра при победата на Португалия с 2:1 срещу Норвегия на 27 септември, въпреки че загряваше по време на срещата. Впоследствие Жезуш обяви, че Роналдо няма да бъде титуляр и в двубоя с Дания.

Според обясненията на футболиста треньорът не е спазил договореностите им относно участието му в мачовете и публичното представяне на причините за решението. Жезуш отрече да е имало подобно споразумение.

В изявление Роналдо обясни, че е решил да напусне след разговор с президента на Португалската футболна федерация Педро Проенса. По-късно той пое отговорност за действията си, поднесе извинения на привържениците и съотборниците си и заяви, че е готов да приеме наложено наказание.

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  • Какво следва за Роналдо

Дисциплинарната комисия трябва да установи дали поведението на футболиста нарушава правилата на федерацията и каква санкция следва да бъде наложена. Според португалското издание Renascença правилникът предвижда наказание от един до шест месеца за играч, който без основателна причина напусне лагер или не се яви на тренировка, мач или друга дейност на националния отбор.

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Това е възможната санкция по правилника, а не окончателно решение по случая на Роналдо. Изходът от производството ще стане ясен след приключване на разследването.

Въпреки конфликта нападателят заяви, че остава на разположение на националния отбор. Засега обаче бъдещото му участие в състава ще зависи и от решението на дисциплинарните органи.

Редактор: Василена Василева
Източник: Reuters, The Guardian, A Bola    
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