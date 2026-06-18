„10 души и една статуя“: Португалия жертва още едно Световно първенство за егото на Кристиано Роналдо

В сичко, което Лионел Меси може да направи, Кристиано Роналдо не може да повтори по-добре. Ден след като аржентинецът започна своето Световно първенство по начин, който подсказа, че талантът му е вечен, неговият най-голям съперник стартира по начин, който показа, че силите му са отслабнали с времето. Това посочва Ричард Джоли за The Independent .

Хеттрикът на Меси срещу Алжир му донесе 16 гола на световни първенства, двойно повече от актива на Роналдо. По-важното е, че той оправдава политиката на Аржентина да изгражда отбор около остаряваща легенда. За трети пореден турнир обаче опасността е Роналдо да се превръща в пречка за Португалия. Равенството с Демократична република Конго показа трудностите да спечелиш Световното първенство с отбор от 10 души и една статуя. За един от фаворитите това беше кошмарен старт.

Роналдо достигна Меси по световни първенства

Хюстън, имаме проблем. Или той беше проблемът. Безсилието на Роналдо осъди Португалия на равенство, което от своя страна може да означава, че няма да има нова среща с Меси на четвъртфиналите в Канзас Сити: ако не спечелят групата, ще трябва да търсят съвсем различен път. В шестото си Световно първенство Роналдо все още не е станал първият играч, който да се разпише в шест различни турнира. И този път дори не беше близо.

Фактът, че Португалия държеше 75% владение на топката и имаше очаквани голове (xG) едва 0,69, може да подсказва, че нападателят е останал без подкрепа. Но когато въпросният играч няма скорост да надбяга защитата или движение, с което да се освободи, Португалия се опитваше да пробие стабилен съперник с почти несъществуващо присъствие в наказателното поле. Те не можеха да пресират, да разтягат защитата или да изкарват противниците от позиция. Вместо това Роналдо стоеше в периферията на играта. Дори когато центриране беше засечено с глава за уж типичен гол на Роналдо, неговият автор се оказа дребният халф Жоао Невеш.

Източник: БГНЕС/Vesti.bg

Ветеранът в крайна сметка отправи три удара, нито един в очертанията на вратата. Последствията за Португалия надхвърлиха неспособността да се тества вратарят Лионел Мпаси, още един Лионел, който излезе победител срещу Роналдо. При първия си удар 41-годишният нападател стреля встрани, но трябваше да остави топката на Бруно Фернандеш, който беше свободен зад него и видимо раздразнен.

Роналдо остана на терена през целия мач. В известен смисъл това има логика: защо да бъде изваден играч с рекордните 143 гола за националния отбор и почти 1000 в професионалния футбол, когато отборът се нуждае от гол? Той се движеше толкова малко, че дори човек на 41 години едва ли беше изтощен.

Роналдо със загадъчен пост в Instagram

И все пак това затвърди усещането, че той получава привилегировано отношение. Двама от предните трима бяха сменени: жълтият картон на Бернарду Силва доведе до смяната му на полувремето, а Педро Нето бе изваден след 70 минути. Дори когато Гонсало Рамош влезе, бе заменен Витиня.

Това се вписва в една тенденция. На Евро 2024 Роберто Мартинес е заменил Роналдо само в един от петте му мача. Странният съюз между капитана и селекционера означава, че решенията засягат основно други играчи.

Оттогава Роналдо е отбелязвал голове в квалификации, Лигата на нациите и Саудитската професионална лига. Но способността му да бележи почти по гол на мач на клубно ниво отново изглежда без значение на най-високото международно ниво. Най-значимата цифра в края на мача не бяха неговите 973 гола в кариерата, а деветте мача на турнири без попадение.

Източник: БГНЕС

Головата му суша на световни и европейски първенства вече е 10 мача и 801 минути. Въпросът е колко дълга трябва да стане тази серия, за да бъде Роналдо изваден или поне заменян от Мартинес. Има и обстоятелството, че Португалия вече няма много класически централни нападатели, като Рамош е резерва в Пари Сен Жермен.

Но резервните крила Рафаел Леао и Франсиско Консейсао поне внесоха динамика, скорост и готовност да атакуват защитниците. Фернандеш обича да има играчи, които правят пробиви около него, а вероятно имаше твърде малко такива в стартовия състав. Витиня и Невеш са силни в комбинационната игра, но също имат нужда от скорост пред себе си. Силва обича бързи комбинации, но може ли да ги прави с Роналдо?

Всичко, което трябва да се случи, за да се срещнат Меси и Роналдо на Световното първенство

Може би в крайна сметка Португалия пострада от снизходителността, която трябваше да бъде в тяхна полза. Роналдо трябваше да бъде наказан за този мач заради червения си картон срещу Ирландия. Фиксацията върху известните личности, която изглежда споделяна от ФИФА и Съединените щати, вероятно е истинската причина той да се размине само с условна санкция.

Но ако Роналдо не беше на разположение, Португалия щеше да бъде принудена да търси живот без него, с друг нападател или с различен стил на игра. И, колкото и добре да игра ДР Конго и колкото и невъзможно да е да се каже със сигурност, трудно е да се избегне усещането, че Португалия щеше да спечели, ако играеше без Роналдо. И така, както и на Евро 2024, те рискуват да жертват още една възможност за слава на олтара на неговото его.

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