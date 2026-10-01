Кристиано Роналдо напусна националния отбор на Португалия

К ристиано Роналдо напусна лагера на националния отбор на Португалия след напрежение около отношенията му със селекционера Жорже Жезус. Решението идва ден преди мача на Португалия срещу Дания от Лигата на нациите.

„10 души и една статуя“: Португалия жертва още едно Световно първенство за егото на Кристиано Роналдо

Cristiano Ronaldo has walked out the Portugal camp having been told that the team’s needs are more important than his own after emergency talks to resolve a rift with the head coach Jorge Jesus@garyjacob reports 🔽 https://t.co/vcsHQCdGMz — Times Sport (@TimesSport) September 30, 2026

Самият Роналдо обяви, че е взел решението след пресконференцията на Жезус и разговор с президента на Португалската футболна федерация Педро Проенса. Футболистът заяви, че в подходящ момент ще разкрие причините за напускането си.

Португалската футболна федерация потвърди, че Роналдо е напуснал лагера и уточни, че подготовката на отбора продължава с останалите 24 футболисти. Това означава, че нападателят ще пропусне предстоящия двубой с Дания.

Краят на една ера: Роналдо се разплака и се сбогува със световните първенства

Как започна напрежението

Напрежението между Роналдо и Жезус се засили, след като нападателят остана неизползвана резерва при победата на Португалия с 2:1 над Норвегия в неделя.

Това беше първият случай от 18 години, в който Роналдо не записа нито една минута за националния отбор, без да е контузен или наказан. След края на мача той напусна терена видимо разочарован.

Жезус призна, че футболистът е бил недоволен, но отрече между двамата да има конфликт. Треньорът заяви, че Роналдо е бил готов да се съобрази с решенията му относно участието си в мачовете.

Въпреки това Роналдо не участва в тренировките на отбора след мача с Норвегия, а в сряда напусна лагера.

Роналдо: Семейството ми казва, че е време да спра с футбола

Жезус пое Португалия след Световното първенство

Жорже Жезус беше назначен за селекционер на Португалия след Световното първенство, заменяйки Роберто Мартинес. Той вече познава Роналдо от периода, в който двамата работиха заедно в „Ал Насър“.

Роналдо се подготвя за последния си мач с Португалия, ето кога и къде ще бъде той

При назначаването си Жезус заяви, че ще разчита на Роналдо, ако футболистът е в състояние да играе. В последния мач обаче нападателят остана на пейката, а Гонсалу Рамуш се разписа за победата над Норвегия.

Роналдо, който е на 41 години, е рекордьор по голове и мачове за националния отбор на Португалия. Преди седмица той заяви, че продължава да вярва, че може да бъде полезен на тима.