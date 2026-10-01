Свят

Кристиано Роналдо напусна националния отбор на Португалия

Нападателят няма да играе срещу Дания, след като остана на пейката при победата над Норвегия

Василена Василева Василена Василева

1 октомври 2026, 07:17
Кристиано Роналдо напусна националния отбор на Португалия
Източник: Getty Images

К ристиано Роналдо напусна лагера на националния отбор на Португалия след напрежение около отношенията му със селекционера Жорже Жезус. Решението идва ден преди мача на Португалия срещу Дания от Лигата на нациите.

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Самият Роналдо обяви, че е взел решението след пресконференцията на Жезус и разговор с президента на Португалската футболна федерация Педро Проенса. Футболистът заяви, че в подходящ момент ще разкрие причините за напускането си.

Португалската футболна федерация потвърди, че Роналдо е напуснал лагера и уточни, че подготовката на отбора продължава с останалите 24 футболисти. Това означава, че нападателят ще пропусне предстоящия двубой с Дания.

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  • Как започна напрежението

Напрежението между Роналдо и Жезус се засили, след като нападателят остана неизползвана резерва при победата на Португалия с 2:1 над Норвегия в неделя.

Това беше първият случай от 18 години, в който Роналдо не записа нито една минута за националния отбор, без да е контузен или наказан. След края на мача той напусна терена видимо разочарован.

Жезус призна, че футболистът е бил недоволен, но отрече между двамата да има конфликт. Треньорът заяви, че Роналдо е бил готов да се съобрази с решенията му относно участието си в мачовете.

Въпреки това Роналдо не участва в тренировките на отбора след мача с Норвегия, а в сряда напусна лагера.

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  • Жезус пое Португалия след Световното първенство

Жорже Жезус беше назначен за селекционер на Португалия след Световното първенство, заменяйки Роберто Мартинес. Той вече познава Роналдо от периода, в който двамата работиха заедно в „Ал Насър“.

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При назначаването си Жезус заяви, че ще разчита на Роналдо, ако футболистът е в състояние да играе. В последния мач обаче нападателят остана на пейката, а Гонсалу Рамуш се разписа за победата над Норвегия.

Роналдо, който е на 41 години, е рекордьор по голове и мачове за националния отбор на Португалия. Преди седмица той заяви, че продължава да вярва, че може да бъде полезен на тима.

Редактор: Василена Василева
Източник: Aljazeera    
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