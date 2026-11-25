Н ачалникът на отбраната адмирал Емил Ефтимов ще участва във второто заседание на Военния комитет на Европейския съюз (ЕС), което ще се проведе в Брюксел. Това съобщиха от пресцентъра на Министерството на отбраната.

Сред основните теми на форума ще бъдат:

Ситуацията със сигурността в Близкия изток и отражението ѝ върху европейската сигурност.

Развитието на войната в Украйна и продължаването на европейската военна подкрепа за Киев.

Ролята на мисията на ЕС за обучение на украинските въоръжени сили (EUMAM UA).

Напредъкът по европейската рамка за отбранителна готовност.

Необходимите мерки за преодоляване на дефицитите в отбранителните способности на Европа.

В рамките на заседанието ще бъдат обсъдени актуални въпроси, свързани с изпълнението на стратегическите цели на ЕС в областта на сигурността и отбраната. Дискусиите ще обхванат и Общата политика за сигурност и отбрана на Съюза на фона на значително влошената глобална среда за сигурност.

Специално внимание ще бъде отделено на развитието на обстановката в Близкия изток и възможните последици за сигурността в Европа.

Участниците ще обсъдят и ситуацията в Украйна, дейността на военната мисия на ЕС за обучение на украинските сили (EUMAM UA), както и необходимостта от продължаване на европейската подкрепа за страната.

Друга тема в дневния ред е постигнатият напредък по европейската рамка за отбранителна готовност. Предвижда се дискусия за мерките, необходими за ускоряване на развитието на отбранителните способности и своевременно преодоляване на съществуващите дефицити.

БТА припомня, че адмирал Емил Ефтимов участва и в годишната конференция на Военния комитет на НАТО, която се проведе от 18 до 20 септември в Копенхаген, Дания.