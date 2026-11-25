Н ачалникът на отбраната адмирал Емил Ефтимов ще участва във второто заседание на Военния комитет на Европейския съюз (ЕС), което ще се проведе в Брюксел. Това съобщиха от пресцентъра на Министерството на отбраната.
Сред основните теми на форума ще бъдат:
- Ситуацията със сигурността в Близкия изток и отражението ѝ върху европейската сигурност.
- Развитието на войната в Украйна и продължаването на европейската военна подкрепа за Киев.
- Ролята на мисията на ЕС за обучение на украинските въоръжени сили (EUMAM UA).
- Напредъкът по европейската рамка за отбранителна готовност.
- Необходимите мерки за преодоляване на дефицитите в отбранителните способности на Европа.
В рамките на заседанието ще бъдат обсъдени актуални въпроси, свързани с изпълнението на стратегическите цели на ЕС в областта на сигурността и отбраната. Дискусиите ще обхванат и Общата политика за сигурност и отбрана на Съюза на фона на значително влошената глобална среда за сигурност.
Специално внимание ще бъде отделено на развитието на обстановката в Близкия изток и възможните последици за сигурността в Европа.
Участниците ще обсъдят и ситуацията в Украйна, дейността на военната мисия на ЕС за обучение на украинските сили (EUMAM UA), както и необходимостта от продължаване на европейската подкрепа за страната.
Друга тема в дневния ред е постигнатият напредък по европейската рамка за отбранителна готовност. Предвижда се дискусия за мерките, необходими за ускоряване на развитието на отбранителните способности и своевременно преодоляване на съществуващите дефицити.
БТА припомня, че адмирал Емил Ефтимов участва и в годишната конференция на Военния комитет на НАТО, която се проведе от 18 до 20 септември в Копенхаген, Дания.