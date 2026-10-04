Джорджина Родригес изтри пост с критики към селекционера на Португалия

Д жорджина Родригес, съпругата на Кристиано Роналдо, изтри публикация в социалните мрежи, в която отправя критики към селекционера на Португалия Жорже Жезуш. Постът е бил придружен от цитат, приписван на бившия мениджър на Манчестър Юнайтед сър Алекс Фъргюсън, който обаче се оказва недостоверен, съобщава A Bola.

В публикацията Родригес беше написала: „Не знам как този човек може да носи името на Христос“, визирайки селекционера. Малко по-късно тя е премахнала сторито от профила си.

Случаят се развива на фона на напрежението между Роналдо и Жезуш. 41-годишният нападател напусна лагера на Португалия преди мача с Дания, след като по-рано не получи игрово време в срещата с Норвегия. Самият Жезуш заяви, че не е имало конфликт и че решението да не пусне Роналдо в игра е било изцяло негово.

Междувременно съотборникът на Роналдо в националния отбор Бруно Фернандеш отхвърли спекулациите за разделение в състава и призова вниманието да бъде насочено към представянето на Португалия.