ДНСК със скандални разкрития за незаконни сгради край Тунджа

Н ад 400 проверки по документи и на място на водни обекти и разположените в близост до тях имоти, сгради и преместваеми обекти са извършени след въведеното извънредно положение заради поройните валежи през есента на 2025 г., съобщават от ДНСК.

В резултат са установени множество нарушения, като голяма част от тях касаят строежи от компетентността на общинските администрации. До съответните общини са изпратени писма за предприемане на последващи действия.

Полиция нахлу в сградите на Община Несебър и РДНСК-Бургас

Изключително тревожни са констатациите за извършено строителство в поземлени имоти – собственост на държавата и общините.

Сред фрапиращите случаи е поземлен имот, разположен по поречието на река Тунджа и собственост на държавата чрез Областния управител на област Ямбол. В него са изградени 45 масивни жилищни обекта – жилищни сгради, тоалетни, огради и стопански постройки, които са захранени с електричество и вода и са поставени водомери.

Друг сериозен случай е в поземлен имот в Обзор – публична общинска собственост. Там е извършена незаконосъобразна корекция на съществуващо дере чрез изграждане на стоманобетонна подпорна стена по цялото протежение на западната и южната граници. Върху насипите и бетоновата настилка са изградени „заведение за обслужване“ и „едноетажна постройка“ тип закрита сцена.

Нарушения са установени и в поземлен имот публична държавна собственост, представляваща крайбрежна плажна ивица в землището на община Созопол. Там са изградени бетонови стъпала и подпорна стена за достъп до морския бряг на имот.

Половината сгради около язовири — незаконни

От ДНСК посочват, че изводът от извършените проверки налага контролните действия да продължат, а санкциите да се прилагат в цялата им строгост. Институцията заявява, че ще работи своевременно по всички постъпващи сигнали.