България

ДНСК със скандални разкрития за незаконни сгради край Тунджа

Незаконно са изградени 45 масивни жилищни обекта

12 февруари 2026, 15:54
ДНСК със скандални разкрития за незаконни сгради край Тунджа
Източник: БГНЕС

Н ад 400 проверки по документи и на място на водни обекти и разположените в близост до тях имоти, сгради и преместваеми обекти са извършени след въведеното извънредно положение заради поройните валежи през есента на 2025 г., съобщават от ДНСК.

В резултат са установени множество нарушения, като голяма част от тях касаят строежи от компетентността на общинските администрации. До съответните общини са изпратени писма за предприемане на последващи действия.

Полиция нахлу в сградите на Община Несебър и РДНСК-Бургас

Изключително тревожни са констатациите за извършено строителство в поземлени имоти – собственост на държавата и общините.

Сред фрапиращите случаи е поземлен имот, разположен по поречието на река Тунджа и собственост на държавата чрез Областния управител на област Ямбол. В него са изградени 45 масивни жилищни обекта – жилищни сгради, тоалетни, огради и стопански постройки, които са захранени с електричество и вода и са поставени водомери.

Друг сериозен случай е в поземлен имот в Обзор – публична общинска собственост. Там е извършена незаконосъобразна корекция на съществуващо дере чрез изграждане на стоманобетонна подпорна стена по цялото протежение на западната и южната граници. Върху насипите и бетоновата настилка са изградени „заведение за обслужване“ и „едноетажна постройка“ тип закрита сцена.

Нарушения са установени и в поземлен имот публична държавна собственост, представляваща крайбрежна плажна ивица в землището на община Созопол. Там са изградени бетонови стъпала и подпорна стена за достъп до морския бряг на имот.

Половината сгради около язовири — незаконни

От ДНСК посочват, че изводът от извършените проверки налага контролните действия да продължат, а санкциите да се прилагат в цялата им строгост. Институцията заявява, че ще работи своевременно по всички постъпващи сигнали.

Източник: БГНЕС    
ДНСК Незаконно строителство
Последвайте ни
Обиск в Европейската комисия заради сделка с имоти за 900 млн. евро

Обиск в Европейската комисия заради сделка с имоти за 900 млн. евро

Красота, сила и талант на върха: Най-секси спортистите на Зимните олимпийски игри 2026 г.

Красота, сила и талант на върха: Най-секси спортистите на Зимните олимпийски игри 2026 г.

Руският нефт за Европа е спрян - Русия го удари

Руският нефт за Европа е спрян - Русия го удари

Сексуална съвместимост: Ето тази черта от лицето издава добрия любовник

Сексуална съвместимост: Ето тази черта от лицето издава добрия любовник

Ползвали сте данъчни облекчения? Ето кога дължите окончателен данък

Ползвали сте данъчни облекчения? Ето кога дължите окончателен данък

pariteni.bg
Тайните, които ни издава кучето чрез позицията на опашката си

Тайните, които ни издава кучето чрез позицията на опашката си

dogsandcats.bg
Нови правила за собствениците на кучета и котки
Ексклузивно

Нови правила за собствениците на кучета и котки

Преди 5 часа
Времето полудява: От 20 градуса и гръмотевици - рязко застудяване и сняг
Ексклузивно

Времето полудява: От 20 градуса и гръмотевици - рязко застудяване и сняг

Преди 5 часа
12 февруари: Когато една държава накара друга да смени името си
Ексклузивно

12 февруари: Когато една държава накара друга да смени името си

Преди 10 часа
<p>Полезна функция на Windows 11, която не използваме</p>
Ексклузивно

Полезна функция на Windows 11, която не използваме

Преди 5 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Vivacom представи иновативни решения за защита от кибератаки за частния и публичния сектор

Vivacom представи иновативни решения за защита от кибератаки за частния и публичния сектор

Любопитно Преди 17 минути

Заради Епстийн норвежката полиция претърси имотите на бивш премиер

Заради Епстийн норвежката полиция претърси имотите на бивш премиер

Преди 25 минути

Срещу Ягланд се води разследване

Вълчев обясни за проверяваното частно училище, оттам излязоха с позиция

Вълчев обясни за проверяваното частно училище, оттам излязоха с позиция

България Преди 1 час

От частното училище заявяват, че оказват пълно, безусловно и своевременно съдействие на проверяващите органи

Арестуваха мъже в София за въоръжен грабеж в Пловдив

Арестуваха мъже в София за въоръжен грабеж в Пловдив

България Преди 2 часа

Двамата имат предишни регистрации в полицията

<p>Жена родила бебе, а отишла за &quot;стомашен вирус&quot; в болница</p>

21-годишна британка роди в Австралия, след като отиде в болница за стомашни болки и не знаела, че е бременна

Свят Преди 2 часа

Сега двойката се подготвя да се върне у дома в Донкастър, в северозападната част на Лондон, с нещо повече от сувенири от своята ваканционна година

Отвъд вярата: Най-бруталните секти в историята

Отвъд вярата: Най-бруталните секти в историята

Свят Преди 2 часа

Случаите „Петрохан“ и „Околчица“ бяха обявени от властите за следствие от създаване на секта – възможно ли е това? Запознайте се с някои от най-бруталните секти в историята и техните чудовищни ръководители и преценете сами

Откриха 5000-годишен инструмент, който променя представите ни за Древен Египет

Откриха 5000-годишен инструмент, който променя представите ни за Древен Египет

Любопитно Преди 2 часа

Микроскопски анализ на древен меден артефакт разкрива, че египтяните са използвали сложни технологии за пробиване 2000 години по-рано от предполагаемото

Тежка катастрофа в Пазарджик, загина жена

Тежка катастрофа в Пазарджик, загина жена

България Преди 3 часа

Автомобил, управляван от 54-годишен мъж е самокатастрофирал и се е блъснал в стълб

"Убихте сина ми, убихте 40 души": Разгневена тълпа нападна собствениците на бара, изгорял в Швейцария

"Убихте сина ми, убихте 40 души": Разгневена тълпа нападна собствениците на бара, изгорял в Швейцария

Свят Преди 3 часа

Двойката е под съдебно наблюдение след трагедията, която отне живота на 41 души и рани 115 други в клуба Le Constellation в ски курорта Кран Монтана на 1 януари

„Чакаме те у дома“: Николай Михайлов с трогателно послание към баща си в най-важната му битка

„Чакаме те у дома“: Николай Михайлов с трогателно послание към баща си в най-важната му битка

България Преди 3 часа

В деня на своя 63-ти рожден ден, легендарният капитан на националния отбор Борислав Михайлов получи най-силната подкрепа от своето семейство, което вярва в неговата най-важна житейска победа след прекарания инсулт

13-годишно момче намушка свои връстници в училище в Лондон

13-годишно момче намушка свои връстници в училище в Лондон

Свят Преди 3 часа

Пострадалите са момчета на 12 и 13 години, които са били откарани в болница

Снимката е архивна

Депутати се биха по време на клетвата на новия министър в Турция

Свят Преди 3 часа

Опозиционните депутати се опитаха да попречат на главния прокурор на Истанбул Акън Гюрлек, когото президентът Реджеп Тайип Ердоган назначи на висшия съдебен пост, да положи клетва в парламента

<p>Борисов говори за ядрената енергия и сигурността на ЕС с френския посланик</p>

Бойко Борисов говори за ядрената енергия и сигурността на ЕС с френския посланик

България Преди 3 часа

България трябва да използва потенциала си за дългосрочното развитие на общите европейски политики в тази област, написа Борисов

Разбиха престъпна група за имотни измами, действала в Перник, София и Дупница

Разбиха престъпна група за имотни измами, действала в Перник, София и Дупница

България Преди 3 часа

В хода на спецоперацията са задържани и разпитани общо 40 души

<p>&quot;Крепостта Европа&quot;? Лидерите на ЕС&nbsp;се събират в замък за среща на високо ниво</p>

Среща на високо ниво в замък "Алден Бизен": Лидерите на ЕС обсъждат бъдещето на Европа и сигурността

Свят Преди 4 часа

От Версай до Алден Бизен: Когато кризата удари, европейските лидери се оттеглят в замъци за стратегически разговори

Ерата „Орбан“ пред финал: Ще успее ли Петер Маджар да събори „черната овца“ на Европа?

Ерата „Орбан“ пред финал: Ще успее ли Петер Маджар да събори „черната овца“ на Европа?

Свят Преди 4 часа

Унгария на кръстопът: Краят на една 16-годишна ера или поредният политически триумф на „железния“ Виктор Орбан?

Всичко от днес

От мрежата

Най-честите грешки при дресурата на кучето и как да ги избегнем

dogsandcats.bg

8 идеи, с които да изненадате котешки стопанин за Свети Валентин

dogsandcats.bg
1

Най-страшните създания във вярванията на гренландците

sinoptik.bg
1

Могат ли животните да са моногамни

sinoptik.bg

Ново бебе на хоризонта: Катрин Тасева ще става майа за втори път

Edna.bg

Йоанна Темелкова разкри живота си далеч от прожекторите. Това ли е новият й дом в Испания?

Edna.bg

НА ЖИВО: Локомотив Пловдив - Ботев Пловдив, стартовите 11

Gong.bg

ЦСКА 1948 с нов треньор срещу ЦСКА

Gong.bg

Красимир Вълчев: Не са писани неизвинени на 15-годишното дете, убито край Околчица, въпреки отсъствията му

Nova.bg

Васил Терзиев: През юли с децата ми бяхме в хижа "Петрохан"

Nova.bg