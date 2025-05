Медведев отговори на Тръмп: Трета световна война би била наистина лошо нещо

З аместник-председателят на Съвет за сигурност на Руската федерация Дмитрий Медведев отговори думите на президента на САЩ Доналд Тръмп, който каза, че руския му колега Владимир Путин "си играе с огъня".

Медведев посочи, че Трета световна война би била наистина лошо нещо и президентът на САЩ трябва да разбере това.

"Относно думите на Тръмп за това, че Путин "си играе с огъня" и че "наистина лоши неща" се случват на Русия. Знам само за едно наистина лошо нещо - Третата световна война. Надявам се Тръмп да разбере това!", заяви в X бившият президент и премиер на Русия.

Regarding Trump's words about Putin "playing with fire" and "really bad things" happening to Russia. I only know of one REALLY BAD thing — WWIII.

I hope Trump understands this!