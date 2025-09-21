Фон дер Лайен отрича заплаха от трета световна война

Л идерката на Еврокомисия Урсула фон дер Лайен смята, че вероятността от трета световна война в момента е нулева. Същевременно тя подчерта, че човечеството в момента живее в много опасна епоха.

„Ще направя всичко по силите си, за да запазя мира и свободата в Европа. Това обяснява нашата решимост да укрепим отбранителните си способности. Предвид нарастващата враждебност в света, трябва да предприемем всички необходими мерки, за да осигурим демокрация, просперитет и мир“, каза фон дер Лайен в интервю за белгийския в. „Ляо соар“.

Според нея ЕС е отговорен за единния пазар на своите индустрии, научни изследвания и иновации, както и за малките и средни предприятия, което включва и отбраната.

„Ние поемаме своя дял от отговорността за защитата на Съюза. Трябва да се изправим пред истината: светът се промени драстично и ние трябва да сме готови за предизвикателствата. За да направим това, трябва да докажем на себе си, на нашите съюзници и на нашите противници, че Европа има волята и способността да се защити. И ако погледнем многобройните мерки, които предприехме – за нашата енергийна сигурност, за нашата отбранителна готовност – след нахлуването на Русия в Украйна през 2022 г., ние сме на прав път“, увери Фон дер Лайен.

На въпроса дали липсата на реакция от страна на американските военни на атаката с руски дрон в Полша е доказателство, че ЕС може да разчита само на себе си при подобни инциденти, фон дер Лайен отговори: „Тези инциденти, особено този в Полша, са много значими. И докато НАТО трябва да остане в центъра на нашата колективна отбрана, ние се нуждаем от много по-силен европейски гръбнак. Европа трябва да бъде по-автономна и независима по въпросите на сигурността. Имаме програма за постигане на това: „Подготвени за 2030 г.“ Запълваме пропуските в способностите си. Ускоряваме процедурите. Мобилизираме до 800 милиарда евро за отбрана. Ще защитим всеки сантиметър от Европейския съюз“.