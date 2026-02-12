България

Затвориха дискотека в София, нощен клуб в Русе и сватбена зала в Дулово

Проверките са след трагедията в дискотека „Пулс“ в Кочани, в която загинаха 63 души, а над 200 бяха ранени

12 февруари 2026, 16:35
Източник: БГНЕС

О бщо над 700 проверки на заведения са проведени в България, издадени са заповеди за спиране и разкрити незаконни обекти след трагедията в РС Македония, при която в дискотека „Пулс“ в Кочани загинаха 63 души, а над 200 бяха ранени.

Съвместните проверки на Дирекцията за национален строителен контрол (ДНСК) и органите на Регионалните дирекции „Пожарна безопасност и защита на населението“ (РД ПБЗН) продължават в цялата страна. След първоначално инспектираните 651 питейни и увеселителни заведения, са извършени още 56 нови проверки, като информацията се актуализира своевременно.

В хода на контролните действия са установени обекти с масов достъп на хора, които функционират без да са въведени в експлоатация.

Сред най-сериозните случаи се открояват сватбена зала в Дулово и нощен клуб „Банк“ в Русе, за които вече са издадени заповеди за забрана за ползване. В столицата ресторант „Петък вечер“ е с установена двуетажна пристройка, изградена без строителни книжа. За незаконния строеж общинската администрация е издала заповед за премахване.

ДНСК и пожарната започват съвместни проверки в барове и дискотеки

След сигнал от директора на Столичната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ е извършена и съвместна проверка на адрес в София, ул. „Клокотница“, със съдействието на органите на МВР. При инспекцията е установено, че сграда със статут на склад е използвана като музикален клуб тип „дискотека“, с обособена зона за танци и маси за продажба на напитки, без да са осигурени условия за безопасното пребиваване на посетителите.

Главният прокурор поиска незабавни проверки на дискотеки

По случая незабавно са образувани наказателни производства срещу наемателите и организаторите на събитието.

Проверки на заведения Незаконни обекти
