Затвориха дискотека в София, нощен клуб в Русе и сватбена зала в Дулово

О бщо над 700 проверки на заведения са проведени в България, издадени са заповеди за спиране и разкрити незаконни обекти след трагедията в РС Македония, при която в дискотека „Пулс“ в Кочани загинаха 63 души, а над 200 бяха ранени.

Съвместните проверки на Дирекцията за национален строителен контрол (ДНСК) и органите на Регионалните дирекции „Пожарна безопасност и защита на населението“ (РД ПБЗН) продължават в цялата страна. След първоначално инспектираните 651 питейни и увеселителни заведения, са извършени още 56 нови проверки, като информацията се актуализира своевременно.

В хода на контролните действия са установени обекти с масов достъп на хора, които функционират без да са въведени в експлоатация.

Сред най-сериозните случаи се открояват сватбена зала в Дулово и нощен клуб „Банк“ в Русе, за които вече са издадени заповеди за забрана за ползване. В столицата ресторант „Петък вечер“ е с установена двуетажна пристройка, изградена без строителни книжа. За незаконния строеж общинската администрация е издала заповед за премахване.

След сигнал от директора на Столичната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ е извършена и съвместна проверка на адрес в София, ул. „Клокотница“, със съдействието на органите на МВР. При инспекцията е установено, че сграда със статут на склад е използвана като музикален клуб тип „дискотека“, с обособена зона за танци и маси за продажба на напитки, без да са осигурени условия за безопасното пребиваване на посетителите.

По случая незабавно са образувани наказателни производства срещу наемателите и организаторите на събитието.