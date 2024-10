Откриха трупа на генерала, убит от Израел заедно с Насралла

И ран обяви днес, че е открито тялото на генерал Абас Нилфорушан, който беше убит от Израел в Ливан в края на миналия месец заедно с лидера на проиранската ливанска групировка „Хизбула“ Хасан Насралла, предаде Франс прес.

„Тялото на мъченика Абас Нилфорушан беше намерено благодарение на непрестанни усилия“, съобщиха от Корпуса на гвардейците на Ислямската революция (КГИР) - идеологическата армия на Иран, и добавиха, че датата за репатриране на тялото и погребението ще бъдат обявени по-късно.

