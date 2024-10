Израелските служби: Предполагаемият наследник на Насрала е убит

Н арастващата оценка на израелските служби за сигурност е, че предполагаемият наследник на Хасан Насрала е убит при удар на Израелските отбранителни сили в Бейрут, посочва израелският телевизионен канал N12, според "Фокус".

Израелските служби за сигурност смятат, че предполагаемият наследник на ръководителя на "Хизбула" Хасан Насрала, Хашем Сафидин, е бил убит при вчерашния (3 октомври) удар на ИОС в Бейрут.

