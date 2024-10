Преди да бъде убит: Хасан Насрала се е съгласил на временно прекратяване на огъня

В ъншният министър на Ливан Абдала Бу Хабиб каза пред CNN, че лидерът на "Хизбула" Хасан Насрала се е съгласил на 21-дневно прекратяване на огъня само дни преди да бъде убит от Израел.

Lebanon’s Foreign Minister Abdallah Bou Habib tells @amanpour that Hezbollah leader Hassan Nasrallah agreed to 21-day ceasefire just before he was assassinated by Israel.

The temporary ceasefire was called for by US, France and other allies during UNGA.pic.twitter.com/asTCzONCcm