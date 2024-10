Хашем Сафидине, сочен за наследник на Хасан Насрала начело на "Хизбула", е в опасност

Х ашем Сафидине, високопоставен лидер на "Хизбула“, смятан за наследник на убития Хасан Насрала, е бил обект на израелски удар в Ливан, съобщиха израелски и американски медии в четвъртък.

Сафидине се е намирал в бункер в Бейрут, ударен от израелски самолети в сряда, съобщи Axios, като се позова на неназовани израелски служители. Вестник „Ню Йорк Таймс“ също се позова на израелски служители, без да ги назовава, в разказа си за нападението в ливанската столица, а израелските медии цитираха ливански служители. В нито един от докладите не се посочва ясно дали Сафидине е бил убит.

Наскоро Израел унищожи ръководството на "Хизбула“ - подкрепяна от Иран ливанска групировка, която някога беше най-мощната сила в „оста на съпротивата“ на Техеран, простираща се от Сирия до Персийския залив.

Преди седмица Израел уби Насрала и нанесе съкрушителен удар на Иран, лишавайки марионетната мрежа от нейния най-известен и харизматичен лидер.

Тази седмица ЦАХАЛ започна сухопътна инвазия в Ливан, докато Иран изстреля серия от ракети към Израел.

Is it possible that #Hashim_Safieddine is this security clueless, continuing to make the same mistakes as #Hassan_Nasrallah and still holding meetings in the classic and well-known #Hezbollah locations in #Southern_Dahiyeh, even if they are deep underground? pic.twitter.com/PwjAkttL3X