Тялото на Хасан Насрала е открито в Бейрут

Т ялото на лидера на ливанското шиитско движение „Хизбула“ Хасан Насрала е било открито на мястото на израелския въздушен удар по южните предградия на Бейрут и е непокътнато, съобщиха днес пред Ройтерс двама запознати източници – медик и член на силите за сигурност.

Body of Hezbollah leader has been recovered, sources say https://t.co/gaw8mzyXwZ pic.twitter.com/mNb6NlnU68