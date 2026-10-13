Azov Concord, първият чужд кораб, напуснал окупирания Мариупол, се включи в спасителна операция край България

Турският кораб Azov Concord, първият чуждестранен плавателен съд, напуснал окупираното Мариупол през 2022 г., не е бил директно ударен при последната атака край България, а е участвал в спасителна операция.

При нападението с дронове край българското Черноморие е потънал търговски кораб.

Българският премиер Румен Радев определи атаките като неприемливи и съобщи, че България търси помощ от НАТО и ЕС за установяване на извършителите и засилване на наблюдението.

The source for the original post has a correction and new information: AZOV CONCORD is not sunk, it is in fact rescuing sailors from the ship that did sink. 5 sailors have been rescued from the vessel, 4 by the AZOV CONCORD we mentioned in our post. The search for more sailors is ongoing. HS Dignity is the vessel that sank, it is owned by a company in the Marshall Islands and managed by a Lebanese company. Credit to owl_insight_ for alerting us to this — Faytuks Network (@FaytuksNetwork) October 13, 2026

Корабът Azov Concord, останал в историята като първия чуждестранен плавателен съд, напуснал превзетото от руската армия пристанище в Мариупол през лятото на 2022 г., отново се оказа в центъра на военните действия в Черно море.

Припомняме, че днес по първоначални информации, бе съобщено, че турският товарен кораб Azov Concord е сред плавателните съдове, ударени при атаките в Черно море на 13 октомври. По-късно обаче се появиха данни, че корабът не е бил директно поразен, а е участвал в спасителната операция за екипажа на потънал плавателен съд.

Радев свика спешно службите за сигурност, два са ударените с дронове кораби край България

През юни 2022 г. (писа тогава турският Yeni Safak) след преговори в Москва между турски и руски генерали, проведени в рамките на т.нар. "дипломация на червената линия“, Azov Concord успешно отплава от Мариупол към турското пристанище Зонгулдак. Днес обаче – малко повече от две години по-късно, турският товарен кораб се превърна в пряк свидетел на новата ескалация на конфликта, стигнала до самия български бряг.

През нощта атака с дронове край българското Черноморие нанесе удари по търговски кораби, при което един от тях потъна. Първоначалните информации сочеха, че Azov Concord е бил сред поразените плавателни съдове. Според източници на Turkiye Today от морските служби обаче, турският кораб всъщност не е бил директно ударен, а се е включил в спасителната операция за екипажа на потъналия плавателен съд (най-вероятно HS Dignity), поразен североизточно от нос Шабла.

"Поредната атака срещу търговски кораби в непосредствена близост до българските териториални води е абсолютно неприемлива“, заяви българският премиер Румен Радев. Той подчерта, че въпреки че липсват преки доказателства за произхода на дроновете, "логиката подсказва, че атаките са в полза на Русия“.

Атаката в Черно море през погледа на Reuters и AP

Радев допълни, че българските представители в НАТО и ЕС са своевременно информирани и предстои разговор с генералния секретар на НАТО Марк Рюте. "Ще продължим да настояваме за помощ за засилване на наблюдението на въздушното и морското пространство, както и за укрепване на нашите способности за реагиране“, заяви премиер.

Властите у нас вече поискаха техническа помощ от алианса и ЕС за идентифициране на извършителите, след като до момента не са открити останки от дронове, които да потвърдят категорично кой стои зад нападенията.