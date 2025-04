От Нови Сад до Страсбург с велосипед – и обратно с овации и фойерверки

Х иляди хора посрещнаха група сръбски студенти, които този месец изминаха с велосипед повече от 1 300 км, за да привлекат вниманието на Европейския съюз към борбата им срещу корупцията в балканската страна, съобщи Асошиейтед прес.

Фойерверки, барабани и свирки отекнаха в град Нови Сад, когато около 80 студенти символично получиха медали и преминаха по червен килим в радостно признание на усилията им в началото на април.

#BREAKING #Serbia JUST IN: Serbian Student Cyclists Arrive in Strasbourg to Seek EU Support.



A group of students and academic community members from Serbia, who embarked on a 1,300-kilometer bicycle journey from Novi Sad, arrived in Strasbourg, France.



The students, protesting… pic.twitter.com/sFXHwNLaY5 — The National Independent (@NationalIndNews) April 15, 2025

Целта на 13-дневното колоездачно пътуване от Нови Сад до Страсбург, Франция, бе да се получи подкрепа в ЕС за продължаващите месеци наред студентски протести в търсене на справедливост за 16-те жертви на смъртоносното срутване на покрива на гарата в града през ноември.

"Символично показахме решимостта и упоритостта на нашето поколение да се бори за по-добро утре и бъдеще, което заслужаваме“, заяви един от студентите пред ликуващата тълпа в Нови Сад.

Serbian Students Bring Protest Cause to Strasbourg After Bicycle Marathon https://t.co/vyq9QXcrxW — Maya Petrovic (@mpetrov01) April 16, 2025

Общонационалното движение срещу корупцията, водено от студентите, разтърси все по-авторитарния президент Александър Вучич. Въпреки че се радват на огромна подкрепа у дома и в балканския регион, протестиращите студенти в Сърбия смятат, че не са получили достатъчна подкрепа от ЕС.

Сърбия официално се стреми към членство в 27-членния блок, но отстъпва по отношение на демократичните свободи и върховенството на закона. Реакцията на ЕС на предимно мирните студентски протести беше хладна и официалните лица се въздържаха от публични критики към Вучич, посочва АП.

🇷🇸🇪🇺🇨🇵 Serbian students have reached Strasbourg by bicycle.



The minimum task has been accomplished.



All that remains is to hand over the petition to EU representatives. pic.twitter.com/hOb77OJS6o — Маrina Wolf (@volkova_ma57183) April 15, 2025

