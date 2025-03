Студенти в Нови Сад са нападнати и бити с палки

С нощи студенти и граждани се събраха пред общината на град Нови Сад, за да попречат на провеждането на сесията, насрочена за днес, когато в Сърбия е обявен ден на таур.

След събирането на протестиращите пред сградата на общината се появи и жандармерията, както и членове на интервенционната бригада и се стигна до сблъсък.

Според сръбските медии студентите бяха нападнати и бити, включително с палки. По-късно ситуацията се успокои, но протестиращите продължават да са на място и до момента.

В социалните мрежи те отправиха спешен призив към граждани и преподаватели да се присъединят към тях в знак на протест заради, "непрозрачно вземане на решения" и "липса на диалог с гражданите".

Novi Sad: Serbian Police used violence against students.

According to information reported by N1 Serbia, several students were injured during the intervention. pic.twitter.com/JiMeGEdYtG