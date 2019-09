Н ай-малко петима души са загинали на Бахамските острови заради урагана Дориан, предадоха Асошиейтед прес и ТАСС.

Жертвите на стихията на островите Абако в северната част на архипелага до момента са най-малко пет, съобщиха местните власти. По-рано в. "Бахамас прес" информира, че също на островите Абако заради урагана е загинало седемгодишно момченце.

Дориан вече взима жертви. Българка във Флорида: Има напрежение

Към 17:00 часа американско източно стандартно време (00:00 часа българско време) епицентърът на урагана е на 170 км източно от Палм Бийч (Флорида) и не се мести. По оценка на метеоролози скоростта на ветровете достига 63,8 метра в секунда.

Бурята "Дориан", гласът на пострадалите

Чудовищната буря "Дориан" спря в понеделник над Бахамските острови, докато бурните морски води и свирепите ветрове посяха хаос сред ниско разположените островни общности, като отнеха поне пет живота и предизвикаха масови евакуации по източното крайбрежие на САЩ.

Премиерът на Бахамските острови Хуберт Минис нарече урагана "историческа трагедия" за архипелага.

"Досега Кралските полицейски сили на Бахамските острови потвърдиха, че в Абако има пет смъртни случая", каза Минис на пресконференция.

"Екипите ще отидат в Абако възможно най-скоро за пълна и правилна оценка и идентификация", каза той.

Тъй като "Дориан” се задържа над Бахамите на запад от веригата острови, министерството на туризма и авиацията на Бахамските острови обяви началото на спасителните операции "на места, където е безопасно".

First video coming in from Bahamas after Dorian passed through and it's complete devastation https://t.co/8c91KTEBkU pic.twitter.com/LdvVQFstWY

За мнозина чакането на пристигащата помощ беше ужасяващо.

Текстово съобщение, видяно от АФП от жена на име Кендра Уилямс, която живее на Гранд Бахама, гласи: "Под вода сме; ние сме на тавана. Може ли някой да ни помогне или да изпратите помощ. Моля. Аз и шестте ми внуци сме на тавана."

Жителят на Абако Рамон А. Кинг засне сцени на опустошения в кадри, предоставени на АФП, показващи наводнени улици, обсипани с дървета, паднали електропроводи и поне един напълно заличен дом.

"Вижте това", може да се чуе гласът на Кинг зад кадрите. "Нуждаем се от помощ, всичко е долу. Всичко е надолу. Погледни покрива ми, къщата ми. Все още съм жив и благодаря на Бога за живота си. Мога да се възстановя."

"Торнадото дойде от тази страна ... Моят съсед живееше там. Къщата му дори не е там", продължава Кинг.

"Дориан" отслабна леко в понеделник,

но все още е опустошителната буря от категория 4, наказвайки Бахамите с "животозастрашаваща буря и катастрофални ветрове", се казва в последния бюлетин на Националния център за урагани в Маями.

Страхът обхвана жителите на Фрийпорт, когато вятърът разкъса дигите и водата започна да навлиза в домовете, заяви Ясмин Ригби в текстово съобщение от главния град на остров Гранд Бахама.

"Хората, които смятаха, че са в безопасност, сега се обаждат за помощ", каза Ригби. "Съпругът на най-добрия ми приятел е заседнал на покрива на къщата им, заобиколен от 2 метра вода."

Първоначалните оценки на Червения кръст бяха, че 13 000 сгради могат да бъдат повредени или разрушени от "Дориан", заявиха служители в Женева.

"Излез веднага"

Видео, публикувано на уебсайта на бахамския вестник "Tribune 242", показва вода до покривите на дървени къщи в крайбрежен град.

Водните нива в Абакос, залят в неделя, се очаква бавно да спаднат.

"Ядрото на изключително опасния ураган "Дориан" ще продължи да залива остров Гранд Бахама и във вторник сутринта", заявиха от Националния център за урагани.

"След това ураганът ще се придвижи опасно близо до източното крайбрежие на Флорида в края на вторник до сряда вечерта и след това ще се придвижи опасно близо до бреговете на Джорджия и Южна Каролина в сряда вечер и четвъртък."

#Dorian Has wreaked havoc on Abacos and Grand Bahama Islands over the past 24+ hours. Here is a satellite recap as it approached, made a 2nd landfall and then stalled out over Grand Bahama Island. Now the storm is finally starting to pull away. In its wake utter devastation... pic.twitter.com/nyFzaPxQOF