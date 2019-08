М етеоролозите съобщиха, че ураганът Дориан, броени часове след като стана "изключително опасна" буря от четвърта степен (от пет възможни), е станал още по-силен, съобщи Асошиейтед прес.

Американският Национален център за ураганите съобщи, че Дориан се приближава към северозападните Бахами вече с постоянна скорост на вятъра от 220 км/ч, набирайки сила над водите на Атлантическия океан. Само преди няколко часа скоростта беше 215 км/ч.

Според центъра в Маями ураганът ще стигне до северозападните Бахамски острови утре и ще доближи източния бряг на Флорида късно в понеделник или рано във вторник с още по-силни ветрове и проливен дъжд, застрашавайки територия с милиони хора по пътя си, включително Уолт Дисни Уърлд и курорта на Доналд Тръмп Мар-а-Лаго.

Във Флорида вече се подготвят, като се запасяват с храни и газ, готвят се за евакуация или подготвят домовете си за бурята. Рафтовете в магазините се опразват, на бензиностанциите има огромни опашки.

Но макар че ураганът става все по-застрашителен и има опасения, че ще се окаже най-мощният, връхлетял източното крайбрежие на Флорида за последните 30 години, се появи и надежда, макар и слаба. Някои по-надеждни компютърни модели предвиждат, че завой на север в последния момент може да пощади щата. Късно снощи Националният център за ураганите прогнозира нова траектория, според която Дориан ще излезе на брега близо до Форт Пиърс, на около 115 км северно от Мар-а-Лаго, а после ще продължи покрай брега, движейки се на север. Но метеоролозите предупредиха, че траекторията на бурята все още е крайно несигурна и че дори и малко отклонение може да прати Дориан или далеч от брега, или далеч навътре в сушата.

Президентът Доналд Тръмп отмени пътуването си до Полша заради урагана. На 1 септември той трябваше да участва във възпоменателна церемония във Варшава по случай 80-годишнината от началото на Втората световна война.

В петък Тръмп обяви извънредно положение в щата Флорида и упълномощи американските федерални агенции да предоставят подходяща помощ за спешни мерки. Властите във Флорида призоваваха местните жители да се запасят с газ и храна преди предстоящата буря.

I am monitoring Hurricane Dorian and receiving frequent briefings and updates. It is important to heed the directions of your State and Local Officials. This is an extremely dangerous storm, please prepare and be safe! @FEMA @NWS @NOAA @Readygov @FLSERT https://t.co/Fee9EB1wQk