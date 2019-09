У раганът Дориан се доближи тази сутрин до северните части на Бахамските острови със заплашителните си ветрове от 240 км/ч, големи вълни и проливни дъждове, предаде Асошиейтед прес.

Обитателите на карибската държава са потърсили убежище в училища, църкви и други укрития. В северните острови от архипелага хотелите са затворени, а властите осигуряват евакуацията по море на хората от ниско разположените райони към големите острови.

Премиерът на Бахамите Хюбърт Минис предупреди, че отказалите да се евакуират се излагат на "изключителна опасност", която може да има "катастрофални последици".

