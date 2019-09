Д ете стана жертва на урагана Дориан, връхлетял вчера островите Абако в северната част на Бахамския архипелаг, съобщи днес в. "Бахамас прес".

По данни на вестника седемгодишното момче се е удавило, докато семейството правело опити да се спаси от стихийното бедствие. Това е първата жертва на Дориан в района. Сестра на загиналото момче е безследно изчезнала.

На 28 август агенция ЕФЕ съобщи, че Дориан е убил в Пуерто Рико възрастен мъж, паднал от покрив заради силния вятър.

По последни данни на Националния център за наблюдение на ураганите в САЩ Дориан, формиран в Атлантическия океан, е стигнал максималната - пета категория по скалата на Сафир-Симпсън. Ураганът е на 90 км източно от остров Гранд Бахама в архипелага и се движи в западна посока със скорост около 2,2 м/сек. Максималната скорост на вятъра в пределите му надхвърля 82,7 м/сек.

Bahamas suffer ‘huge damage’ as hurricane Dorian slams into islands with winds of 220mph pic.twitter.com/lhICuQ3iLs