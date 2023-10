Втора полицейска служба разследва Ръсел Бранд за тормоз и изнасилване

Р ъсел Бранд се разследва от втора полицейска служба след нови обвинения. Полицията съобщи пред Sky News, че преди две седмици жена се е свързала с тях с "нова информация" и че униформените разглеждат нейните твърдения за "тормоз и преследване", които датират от 2018 г.

Докато новата информация се разглежда от служителите, от полицията заявиха, че "би било неуместно да се коментира текущо разследване".

Полицията на долината на Темза е службата, която отговаря за Хенли-Он-Теймс в Оксфордшър, където живее Бранд. Той притежава и заведение в района.

По-рано Столичната полиция потвърди, че е получила "редица твърдения за сексуални престъпления", като всички те не са отскоро и се твърди, че са извършени както в Лондон, така и в други части на страната.

Това става след съвместно разследване на The Sunday Times, The Times и Dispatches на Channel 4.

