Все повече жени обвиняват Ръсел Бранд в изнасилване и сексуално посегателство

Р ъсел Бранд е изправен пред нови обвинения за начина, по който се е отнасял към жените, само няколко дни след като беше обвинен в изнасилване, сексуални посегателства и емоционално насилие.

Четири жени отправиха обвинения в сексуални посегателства в периода 2006-2013 г. в рамките на разследване на The Times, The Sunday Times и Channel 4 Dispatches - обвинения, които той отрича. По това време Бранд е на върха на кариерата си като водещ в радио Би Би Си 2 и Канал 4. Изявява се и като филмов актьор в Холивуд.

Обвиниха и комика Ръсел Бранд в сексуално посегателство

След публикацията The Times заяви, че с него са се свързали "няколко жени" с твърдения за Бранд, но заяви, че твърденията им все още не са разследвани и "сега ще бъдат строго проверени".

Chair of the Women and Equalities Committee @CarolineNokes said we must not 'white-wash' the allegations made against Russell Brand.



The comedian has been accused of rape and sexual assault - claims he denies.



Latest: https://t.co/X89pCqqxZC pic.twitter.com/yN3Tud6yXC — Sky News (@SkyNews) September 18, 2023

Метрополитанската полиция отговори на обвиненията, като заяви, че насърчава жертвите на сексуално насилие да се свържат с полицията.

Говорител на полицията заяви: "Запознати сме със съобщенията в медиите за поредица от обвинения в сексуално посегателство. Към момента не сме получавали никакви съобщения във връзка с това.

"Ако някой смята, че е станал жертва на сексуално посегателство, независимо от това колко отдавна се е случило, бихме го насърчили да се свърже с полицията."

Преди публикуването на твърденията Бранд, който през последните години се изявява като гуру в областта на уелнеса и критик на основните медии, публикува видеоклип, озаглавен "И така, това се случва", в който описва твърденията като "множество изключително груби и агресивни нападки".

🇬🇧 “We fought side by side with the Soviet Union against real Nazis. And in this war, we seem to be fighting side by side with real Nazis against Russia.” - British actor Russell Brand.



After these words he was accused of rape and sexual assault. Russell Brand called these… pic.twitter.com/BI5EH2xsvb — Zlatti71 (@djuric_zlatko) September 18, 2023

В клипа Бранд казва: "Както съм писал подробно в книгите си, бях много, много разпуснат.

"Нямам нищо против да използват книгите ми и стендъпа ми, за да говорят за моето промискуитетно поведение по взаимно съгласие в миналото. Това, което сериозно отхвърлям, са тези много, много сериозни обвинения в престъпление."

Той добави: "Също така си струва да се спомене, че има свидетели, чиито показания пряко противоречат на разказа, който тези две основни медии се опитват да изградят, очевидно в рамките на това, което ми се струва, че е координирана атака."

Подписвайки видеото, Бранд каза: "Сега не искам да навлизам повече в това поради сериозния характер на обвиненията, но имам чувството, че ме атакуват и очевидно те работят в много тясно сътрудничество."

Междувременно външният министър говори пред "Скай нюз" за опасностите от "рязко разграничаване на властта" след обвиненията срещу Бранд.

Джеймс Клевърли не коментира конкретно обвиненията, но заяви в предаването Sunday Morning with Trevor Phillips: "Виждаме това [рязката разлика във властта] във филмовата индустрия, развлекателната индустрия и за съжаление, разбира се, се намираме в областта, в която работя, по отношение на политиката, където има много, много значителна разлика във властта, дълго работно време, хора в тази среда."

Той добави: "Трябва да сме сигурни, че излизаме от пътя си, за да защитим хората, които имат по-малко власт от тези около тях. Трябва да реагираме много бързо на техните опасения, когато те бъдат изтъкнати."

BREAKING: Downing Street has urged the BBC and Channel 4 to set out the results of their investigations into Russell Brand "transparently".



The star has been accused of rape and sexual assault - claims he denies.



Live: https://t.co/xItZsH7tea



📺 Sky 501, Virgin 602 and YT pic.twitter.com/pyq5kjlNkp — Sky News (@SkyNews) September 18, 2023

Председателят на Комисията по култура, медии и спорт към Общото събрание на британския парламент, дама Каролин Диненедж, също обеща, че депутатите ще "следят отблизо" отговора на обвиненията срещу Бранд.

Ръсел Бранд стана известен като стендъп комик във Великобритания в началото на 2000-те години, след което стана водещ в телевизията и радиото, като се възползва от репутацията си на скандален човек, склонен към рисковани шеги.

По-късно премина в Холивуд и участва във филми като "Прелъстен и изоставен" през 2008 г. и римейка на "Артър" през 2011 г. През 2010-2012 г. Бранд е женен за американската попзвезда Кейти Пери.

Напоследък той се превърна в политически коментатор и инфлуенсър, като публикува видеоклипове в YouTube на теми като личната свобода и пандемията от COVID-19.