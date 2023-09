Обвиниха и комика Ръсел Бранд в сексуално посегателство

Н яколко жени обвиняват комика Ръсел Бранд в изнасилване, сексуално посегателство и емоционално насилие в периода 2006-2013 г. в разследване на три британски медии, публикувано в събота, съобщиха АФП и Асошиейтед прес.

По това време Бранд е на върха на кариерата си като водещ в радио Би Би Си 2 и Канал 4. Изявява се и като филмов актьор в Холивуд.

Обвиненията, които Ръсел Бранд отхвърля, бяха разкрити в разследване на вестниците "Сънди таймс", "Таймс", както и на Канал 4. Една от жените твърди, че е била изнасилена, а другите три го обвиняват в сексуално посегателство. Едната жена говори и за физическо и емоционално насилие.

Жените обясняват, че са се почувствали готови да разкажат историите си едва след като са били потърсени от репортери, като някои от тях посочват новопридобитата известност на Бранд като уелнес инфлуенсър за решението си да говорят.

Three British news organizations are reporting that Russell Brand has been accused of rape, sexual assault and abuse based on allegations from four women. Brand denied the allegations and said that all of his relationships have been consensual. https://t.co/kPAJ3E7CJt