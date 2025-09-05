Свят

Оперираха Джо Байдън за отстраняване на рак на кожата

Процедурата се използва нерядко за лечение на най-често срещаните форми на рак на кожата

5 септември 2025, 09:08
Украйна атакува рафинерия и склад за петрол в Русия

Украйна атакува рафинерия и склад за петрол в Русия
Сбогом на легендата Армани - 50 години контрол, стил и безсмъртна елегантност

Сбогом на легендата Армани - 50 години контрол, стил и безсмъртна елегантност
Путин: Москва е най-доброто място за среща със Зеленски

Путин: Москва е най-доброто място за среща със Зеленски
Путин: Всички западни войски в Украйна ще бъдат цел за руската армия

Путин: Всички западни войски в Украйна ще бъдат цел за руската армия

"Росатом" предлага преговори с "Уестингхаус" за горивото в Запорожката АЕЦ
УНИЦЕФ: Немислимото в град Газа вече се случва

УНИЦЕФ: Немислимото в град Газа вече се случва
Кремъл: Засега няма подготовка за преговори между Путин и Тръмп

Кремъл: Засега няма подготовка за преговори между Путин и Тръмп
Дерайлирането на атракцион в Лисабон отне живота на туристи от осем държави

Дерайлирането на атракцион в Лисабон отне живота на туристи от осем държави

Б ившият американски президент Джо Байдън наскоро е претърпял операция за отстраняване на ракови клетки от кожата му, съобщи снощи телевизия "Ен Би Си Нюз", позовавайки се на негов говорител, предаде Ройтерс. Процедурата се използва нерядко за лечение на най-често срещаните форми на рак на кожата.

Видеокадри, излъчени снощи в американската телевизионна програма "Инсайд Едишън" (Inside Edition) на "Си Би Ес Медия Венчърс", показват бившия президент демократ с пресен белег на дясната страна на челото, напускайки църква в щата Делауер.

Кели Скъли, говорител на Байдън, съобщи, че бившият американски президент наскоро е претърпял операция по метода на Мохс. Хирургичната намеса включва отрязване на тънки слоеве кожа, за да се премахнат всякакви следи от рак.

Канцеларията на Байдън обяви по-рано тази година поставената от лекарите му диагноза за рак на простатата, като съобщи на 18 май, че става въпрос за по-агресивна и напреднала, но лечима форма на заболяването, припомня ДПА.

Байдън напусна поста си през януари и е най-възрастният президент в историята на САЩ.

Първоначално Байдън планираше да се кандидатира отново за поста от името на Демократическата партия на изборите през 2024 г., но по време на предизборната кампания изпитваше чести сривове и се представи катастрофално срещу републиканеца Доналд Тръмп в телевизионен дебат. Това породи все повече съмнения относно физическата и психическата му годност да бъде президент и той се оттегли от надпреварата.

Източник: БТА, Светослав Танчев    
Джо Байдън Рак на кожата Операция Здраве Бивш президент на САЩ Рак на простатата Метод на Мохс Избори 2024 САЩ Заболяване
