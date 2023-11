Байдън призова ЦАХАЛ да защитят главната болница в Газа

П резидентът на САЩ Джо Байдън призова Израел да защити главната болница в Газа, докато около комплекса се водеха тежки боеве между израелските сили за отбрана (ЦАХАЛ) и "Хамас", предаде АФП.

"Надявам се и очаквам, че ще има по-малко натрапчиви действия по отношение на болницата", каза Байдън пред репортери в Овалния кабинет, когато бе попитан дали е изразил загриженост пред Израел по този въпрос.

Байдън, който говори, докато подписваше инициатива за изследване на женското здраве заедно с първата дама Джил Байдън, добави, че е "в контакт с израелците" по въпроса.

