„Да върви по дяволите“ - Хънтър Байдън отхвърля заплахата на Мелания Тръмп за $1 млрд.

Мелания Тръмп и Хънтър Байдън в правна война след взривоопасни твърдения за връзка с Джефри Епстийн

14 август 2025, 16:41
Жестоки сблъсъци в Сърбия, десетки ранени полицаи и демонстранти

Франция праща самолети за потушаване на пожарите в Испания

Обявиха часа на срещата между Путин и Тръмп

Надеждите за мир в Украйна избледняват, според германци

Русия ускорява тестовете на ядрена суперракета „Буревестник“ преди срещата Тръмп - Путин в Аляска

Зеленски се срещна със Стармър преди срещата на върха между САЩ и Русия

Русия се опитва да блокира WhatsApp

Тръмп пристига с оферта за Кремъл - достъп до ресурси срещу край на войната

Б ившият първи син Хънтър Байдън грубо отхвърли заплахата на първата дама на САЩ Мелания Тръмп да го съди за 1 милиард долара, ако не оттегли „невярно“ и „клеветническо“ твърдение, че покойният педофил Джефри Епстийн я е запознал със съпруга ѝ, Доналд Тръмп, съобщава The Post.

Мелания Тръмп ще съди сина на Джо Байдън за $1 млрд.

„Да върви по дяволите. Това няма да се случи,“ каза Байдън с надменна усмивка в интервю за YouTube предаването Channel 5 with Andrew Callaghan в четвъртък.

Екипът на първата дама обяви в сряда, че е предупредил скандално известния син на президента заради това твърдение.

Миналия месец, например, изданието Daily Beast се извини и оттегли подобна публикация след подобна заплаха от страна на Мелания.

„Ако не се съобразите, г-жа Тръмп няма да има друг избор, освен да предприеме всички законови мерки, за да възстанови огромните финансови и репутационни щети, които сте ѝ причинили,“ пише адвокатът на първата дама Алехандро Брито в писмо с искане от 6 август.

Въпреки самоуверения си тон, Байдън може да се окаже в сериозни финансови затруднения, ако бъде съден. Според съдебни документи той има „значителни дългове в порядъка на милиони долари“ заради слаби продажби на произведенията си и скъпи адвокатски разноски.

По-рано бе съобщено, че първата дама на САЩ Мелания Тръмп е отправила съдебно уведомление за 1 милиард долара до сина на бившия президент Джо Байдън, Хънтър Байдън.

Причината са „неверни, клеветнически, пренебрежителни и провокативни твърдения“ от видео интервю, в което той твърди, че сексуалният престъпник Джефри Епстийн е „запознал Мелания с президента Доналд Тръмп“ и че техните „връзки са толкова широки и дълбоки“.

Според Fox News, първата дама настоява Хънтър Байдън незабавно да оттегли изявленията си за Епстийн и да се извини публично.

Хънтър Байдън обсъди Тръмп и Епстийн по-рано този месец по време на интервю по Канал 5 с Андрю Калахан. Той цитира статия на Daily Beast, основана на твърдения от биографа на Тръмп Майкъл Улф. The Beast оттегли тази история, след като получи писмо от адвоката на Мелания Тръмп, оспорващо заглавието и формулировката на статията.

В правното уведомление на първата дама до Хънтър Байдън се казва, че „фалшивият разказ“ на Улф е източникът на твърденията на бившия първи син и се добавя, че ако Байдън не оттегли изявленията си и не се извини, тя ще предприеме допълнителни съдебни действия.

Хънтър Байдън Мелания Тръмп Съдебен иск Клевета Джефри Епстийн Доналд Тръмп Финансови затруднения Правни действия Публично извинение 1 милиард долара
Самолетът на руската делегация вече е над Аляска

Жестоки сблъсъци в Сърбия, десетки ранени полицаи и демонстранти

Младеж с АТВ помете три деца в

„Да върви по дяволите“ - Хънтър Байдън отхвърля заплахата на Мелания Тръмп за $1 млрд.

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

Какво най-често причинява треперене при кучетата

Зеленски договори пет принципа за Украйна с Тръмп, Макрон и Мерц
Преди 22 часа
Рекордни наводнения в столицата на Аляска
Преди 19 часа
САЩ и Русия обсъдили израелски вариант за Украйна
Преди 19 часа
ООН: Рекорден брой цивилни убити и ранени в Украйна
Преди 18 часа

Пощенска банка и Националното представителство на студентските съвети подписаха споразумение за сътрудничество

Любопитно Преди 50 минути

 

Заплашилият самолета за Лондон, подавал сигнали за атентати в София и Пловдив

България Преди 1 час

Установява се дали има психически отклонения

Мъж почина в болница в Стара Загора, след като буйства на автогарата

България Преди 1 час

Образувано е следствено дело под надзора на Окръжната прокуратура

Бременната Риана блести с бижута за 150 000 долара

Любопитно Преди 2 часа

Звездата съчета достъпното си облекло със злато, рубини и диаманти

Химическо замърсяване в болница в Лондон, 150 души са евакуирани

Свят Преди 3 часа

Евакуирани са били хората от мазето и партерния етаж на болницата

Путин оценява усилията на САЩ за Украйна

Свят Преди 3 часа

"САЩ полагат достатъчно енергични и искрени усилия за решение на украинската криза", заяви руският държавен глава

Зеленски: 1,5 млрд. долара е получила Украйна от европейски съюзници за оръжия от САЩ

Свят Преди 3 часа

Според държавния глава новият финансов план, наречен "Списък с първостепенните нужди на Украйна", "наистина укрепва" украинската отбрана

Мащабна акция: Разбиха група за международен наркотрафик

България Преди 3 часа

Има задържани лица

<p>Макрон: Тръмп е изключил възможността Украйна да се присъедини към НАТО</p>

Свят Преди 3 часа

Той заяви, че Тръмп е изразил готовност за предоставяне на гаранции за сигурността на Украйна

Мистерията с мъртвата дизайнерка се заплита

Свят Преди 3 часа

„Обстоятелствата около това далеч не са типични“

16 ранени при украински атаки с дронове в Русия

Свят Преди 4 часа

Тeзи нападения бяха извършени един ден преди срещата в Аляска между президентите на САЩ и Русия

Жени ми плащат $5000, за да тествам верността на мъжете им

Любопитно Преди 4 часа

"Не съм тук, за да съсипвам връзки – просто предоставям доказателства"

<p>Последните думи на великите -&nbsp;какво казаха преди смъртта&nbsp;</p>

Любопитно Преди 4 часа

Някога замисляли ли сте се какви са били последните думи на най-могъщите и влиятелни хора в историята?

Нападение над полицаи, пиян шофьор рани двама в Банско

България Преди 5 часа

24-годишният мъж е задържан

Снимката е илюстративна

Авиоексперт коментира инцидента с полета от София, ескортиран от изтребители

България Преди 5 часа

Български гражданин сигнализира за пътник със заплаха, Чехия блокира въздушното си пространство, а самолетът е ескортиран от военни изтребители до Лондон

Дете чудо: 10-годишна шахматистка победи гросмайстор и прави рекорд

Свят Преди 5 часа

„Тя е толкова сдържана, скромна и въпреки това невероятно брилянтна в шаха. Лесно би могла да стане световна шампионка за жени"

