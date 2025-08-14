„Да върви по дяволите“ - Хънтър Байдън отхвърля заплахата на Мелания Тръмп за $1 млрд.

Тръмп пристига с оферта за Кремъл - достъп до ресурси срещу край на войната

Зеленски се срещна със Стармър преди срещата на върха между САЩ и Русия

Б ившият първи син Хънтър Байдън грубо отхвърли заплахата на първата дама на САЩ Мелания Тръмп да го съди за 1 милиард долара, ако не оттегли „невярно“ и „клеветническо“ твърдение, че покойният педофил Джефри Епстийн я е запознал със съпруга ѝ, Доналд Тръмп, съобщава The Post .

Мелания Тръмп ще съди сина на Джо Байдън за $1 млрд.

„Да върви по дяволите. Това няма да се случи,“ каза Байдън с надменна усмивка в интервю за YouTube предаването Channel 5 with Andrew Callaghan в четвъртък.

Екипът на първата дама обяви в сряда, че е предупредил скандално известния син на президента заради това твърдение.

Миналия месец, например, изданието Daily Beast се извини и оттегли подобна публикация след подобна заплаха от страна на Мелания.

„Ако не се съобразите, г-жа Тръмп няма да има друг избор, освен да предприеме всички законови мерки, за да възстанови огромните финансови и репутационни щети, които сте ѝ причинили,“ пише адвокатът на първата дама Алехандро Брито в писмо с искане от 6 август.

Въпреки самоуверения си тон, Байдън може да се окаже в сериозни финансови затруднения, ако бъде съден. Според съдебни документи той има „значителни дългове в порядъка на милиони долари“ заради слаби продажби на произведенията си и скъпи адвокатски разноски.

По-рано бе съобщено, че първата дама на САЩ Мелания Тръмп е отправила съдебно уведомление за 1 милиард долара до сина на бившия президент Джо Байдън, Хънтър Байдън.

Причината са „неверни, клеветнически, пренебрежителни и провокативни твърдения“ от видео интервю, в което той твърди, че сексуалният престъпник Джефри Епстийн е „запознал Мелания с президента Доналд Тръмп“ и че техните „връзки са толкова широки и дълбоки“.

Според Fox News, първата дама настоява Хънтър Байдън незабавно да оттегли изявленията си за Епстийн и да се извини публично.

Хънтър Байдън обсъди Тръмп и Епстийн по-рано този месец по време на интервю по Канал 5 с Андрю Калахан. Той цитира статия на Daily Beast, основана на твърдения от биографа на Тръмп Майкъл Улф. The Beast оттегли тази история, след като получи писмо от адвоката на Мелания Тръмп, оспорващо заглавието и формулировката на статията.

В правното уведомление на първата дама до Хънтър Байдън се казва, че „фалшивият разказ“ на Улф е източникът на твърденията на бившия първи син и се добавя, че ако Байдън не оттегли изявленията си и не се извини, тя ще предприеме допълнителни съдебни действия.