Джо и Джил Байдън направиха традиционното си предколедно посещение в детска болница (СНИМКИ/ВИДЕО)

А мериканският президент Джо Байдън и съпругата му Джил направиха днес традиционното си предколедно посещение в Националната детска болница във Вашингтон, за да се срещнат с малките пациенти и техните семейства, предаде Асошиейтед прес.

🎄 BREAKING President Biden and First Lady Jill Biden just visited the Children's National Hospital where they read ‘Twas the Night Before Christmas and visited with patients and their families.



