Най-висшият американски военен: Операция "Полунощен чук" унищожи ядрените амбиции на Иран

М инистърът на отбраната на САЩ Пийт Хегсет заяви, че американските военни удари по ирански ядрени обекти са невероятен и смазващ успех, за чието осъществяване са били необходими месеци и седмици на планиране и позициониране, предаде Ройтерс.

Хегсет заяви, че ударите не са били насочени срещу ирански военни или цивилни, а са унищожили ядрените амбиции на Иран.

"Операцията, която президентът Тръмп планираше, беше смела и беше брилянтна, показвайки на света, че американското възпиране се завръща. Когато този президент говори, светът трябва да го слуша", заяви Хегсет

Министърът каза още, че иранската ядрена програма е била опустошена, предаде Франс прес. Приветствайки успеха на операцията на САЩ, Хегсет обаче подчерта, че президентът на Тръмп иска мир. Според него Иран, който критикува сега Вашингтон, че е прекрачил червена линия, като се е присъединил към войната редом до Израел, трябва да направи същото, тоест да се стреми към мир, както се стреми и Тръмп.

Хегсет каза още, че бомбардирането на иранските ядрени обекти не е целяло смяна на режима в Иран и увери, че Америка не иска война.

