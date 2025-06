22 юни: Денят, в който историята удря отново - от операция „Барбароса" до ударите на САЩ в Иран

М алко преди 3 ч. българско време на 22 юни едно съобщение от американския президент Доналд Тръмп разтърси целия свят.

След дни на ескалиращо напрежение между Израел и Иран, САЩ се намесиха в конфликта, нанасяйки удари ядрения обект - Фордо.

Историята обича символите - а датите понякога говорят по-силно от думите. Днес, точно 84 години по-късно, отново сме свидетели на рязък завой към глобално напрежение, този път в Близкия изток.

На 22 юни 1941 г. в рамките на Втората световна война започва операция „Барбароса" - кодово име, избрано от германското върховно командване за нападението над Съветския съюз, с което започва Германо-съветската война. 159 немски дивизии, 42 съюзни, 3.9 милиона мъже с 600 000 моторни превозни средства и 750 000 коне, подкрепени от румънски, италиански и финландски войски, пресичат границата на 2900 километров фронт, най-голямото нахлуване във военната история. Германското нашествие в Съветския съюз води до 95% от всички германски жертви от 1941 до 1944 г.

On June 22, 1941, Hitler betrayed Stalin and launched the deadliest invasion in history: Operation Barbarossa.



This one decision sealed the fate of WWII and reshaped the world forever.



Here's the full story... pic.twitter.com/MbvEDCvs3T