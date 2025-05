ООН: Орди от гладни хора нахлуха в един от складовете ни в Газа

С ветовната продоволствена програма (СПП) на ООН заяви, че "орди от гладни хора" са нахлули вчера в един от складовете на агенцията в централната част на Газа, при което, според първоначалните данни, са загинали двама души, а няколко са били ранени, предаде Ройтерс.

"Газа се нуждае от незабавно увеличаване на продоволствената помощ. Това е единственият начин хората да се уверят, че няма да гладуват", се казва в изявление на СПП.

Междувременно Израел обвини ООН, че се опитва да блокира разпределението на хуманитарна помощ в ивицата Газа, докато организацията увери, че прави всичко възможно, за да възстанови доставките на ограничените количества, разрешени от израелските власти.

After nearly three months of forced starvation and an aid blockade imposed by Israel, “hordes of hungry people” broke into a UN warehouse in Gaza, the World Food Programme says.



“Initial reports indicate two people died and several were injured,” the UN agency added pic.twitter.com/uJaSy1NhxQ