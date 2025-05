ООН: „14 000 бебета в Газа“ ще умрат в Газа. Вярно ли е това

Р азгорещен дебат се разпали, след като ръководителят на хуманитарната помощ на ООН Том Флетчър заяви, че 14 000 бебета в Газа ще умрат в рамките на 48 часа, ако не им бъде доставена помощ, информира Newsweek.

Флетчър цитира тази цифра по време на интервю за Би Би Си (BBC) във вторник, описвайки това, което той определи като нарастваща хуманитарна катастрофа, пред която са изправени палестинците, по-специално децата, на фона на войната на Израел срещу Хамас след месеци на обсада, конфликт и ограничения на помощта.

По-късно произраелски акаунти в социалната мрежа X (бивша Twitter) и медии споделиха това, което определиха като

противоречиво изявление по BBC,

позовавайки се на Координацията по хуманитарни въпроси на ООН (UNOCHA), част от което беше публикувано в блога им на живо, изяснявайки твърдението на Флетчър и неговата времева рамка.

#Gaza: Desperately needed aid is finally trickling in — but the pace is far too slow.



We need more aid trucks coming in daily & urgent, unrestricted access to collect and distribute the food inside Gaza.



Families are hanging by a thread. We must reach them before it's too late.