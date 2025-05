Ръководителят на Агенцията на ООН за бежанците: Израел отказва храна на Газа като оръжие на войната

В ойната в Газа продължава, въпреки призивите на глобални хуманитарни организации, милиони хора и дори новия папа Лео XIV за прекратяване на жестокия конфликт.

Обсадените палестински журналисти в Газа продължават да създават безценни репортажи и снимки от разкъсваната от бомби територия, поемайки голям риск за себе си, разказва ВВС.

Повече от 200 от тях са убити, докато вършат работата си. Израел не допуска международни журналисти в Газа. Възможността очевидци да докладват е отказана – един от най-добрите инструменти на професията – и единственият начин да научим какво се случва в Газа е ако проучим от разстояние оценките на хуманитарните организации, работещи в района.

Паскал Хунд, заместник-директор по операциите в Международния комитет на Червения кръст, каза миналата седмица, че цивилните в Газа са изправени пред "непреодолима ежедневна борба да оцелеят въпреки опасностите на военните действия, да се справят с безмилостното разселване и да понесат последствията от лишаването от спешна хуманитарна помощ". Той добави: "Тази ситуация не трябва и не може да бъде допусната да ескалира допълнително". Но може, ако Израел продължи да навлиза по-дълбоко във войната, която се възобнови на 18 март, когато наруши двумесечното прекратяване на огъня с масивна поредица от въздушни удари.

Израелска Блокада

Израел вече беше запечатала "портите" на Газа. От началото на март тя блокира всички пратки с хуманитарна помощ, включително хранителни и медицински консумативи.

Връщането към война сложи край на всеки шанс за преминаване към предложената втора фаза на прекратяване на огъня, която Израел и Хамас се съгласиха да приключи с освобождаването на всички останали заложници в замяна на пълно изтегляне на Израел от Газа.

The UN warns that Gaza is on the brink of famine as Israelis continue to prevent aid from crossing the border. Unrwa also warns of forced closure if donors don't resume funding.



It’s not famine. It’s deliberate starvation by Israel!

pic.twitter.com/Yq9K05u7a9 — Dr. Anastasia Maria Loupis (@DrLoupis) February 8, 2024

Това беше неприемливо за министър-председателя Бенямин Нетаняху и ултранационалистическите религиозни екстремисти, които го държат на власт. Те искат палестинците от Газа да бъдат заменени от еврейски заселници. Те заплашиха да свалят правителството на Нетаняху, ако той не се върне към войната, а краят на политическата кариера на Нетаняху ще донесе деня на разплата за участието му в неуспеха на Израел да предотврати смъртоносните атаки на Хамас на 7 октомври 2023 г. Това може също така да наложи заключение в дългия му процес по обвинения в корупция.

Хуманитарен кошмар

Премиерът Нетаняху сега обещава нова "интензивна" офанзива в Газа в дните, след като президентът Доналд Тръмп приключи своя замах през богатите арабски петролни монархии в Персийския залив по-късно тази седмица. Офанзивата включва план за разселване на огромен брой палестински цивилни на върха на вълни от артилерия, въздушни удари и смърт.

"Да разселиш" е студен глагол.

Това означава, че семействата имат само няколко минути, за да избягат, за да спасят живота си, от район, който може да бъде ударен незабавно, до такъв, който може да бъде ударен по-късно. Стотици хиляди са го правили многократно от началото на войната.

Газа беше едно от най-пренаселените места на земята преди войната. Планът на Израел е да принуди възможно най-много жители на Газа в малък район на юг, близо до руините на град Рафа, който е почти изцяло разрушен. Преди това да се случи, хуманитарната служба на ООН изчислява, че 70% от Газа вече е ефективно забранена за палестинците. Планът на Израел е да ги остави в още по-малък район. ООН и водещите хуманитарни групи отхвърлят израелските твърдения, че Хамас краде и контролира храната, която идва в Газа. Те отказаха да сътрудничат на схема, предложена от Израел и САЩ, която ще използва частни охранителни фирми, защитени от израелските войски, за разпределяне на основни дажби.

"Два месеца без никаква помощ"

Далеч от Газа, в Лондон, журналистът на ВВС, Джереми Боуен, разговаря с Филип Лазарини, генерален комисар на Unrwa, агенцията на ООН, която подкрепя палестинските бежанци.

Той каза, че му свършват думите, "за да опише мизерията и трагедията, засягащи хората в Газа. Вече са повече от два месеца без никаква помощ".

"Гладът се разпространява, хората са изтощени, хората са гладни... можем да очакваме, че през следващите седмици, ако не дойде помощ, хората няма да умрат поради бомбардировката, но ще умрат поради липсата на храна. Това е въоръжаването на хуманитарната помощ."

“Food should not be used as a weapon of war” commissioner-general of Unrwa @UNLazzarini tells @SkyYaldaHakim.



He says there is a “man-made famine” in Gaza.



🌏 https://t.co/4iUo4Yk1KL



📺 Sky 501, Virgin 602, Freeview 233 and YouTube pic.twitter.com/ufBCq6582M — Sky News (@SkyNews) March 20, 2024

Ако думите не са достатъчни, погледнете най-авторитетната оценка на глада и извънредните ситуации с храните, базирана на данни, в редовните доклади, издавани от Интегрираната класификация на фазите на продоволствената сигурност или IPC. Това е съвместно предприятие на агенции на ООН, групи за помощ и правителства, което измерва дали се случва глад. Последната актуализация на IPC казва, че Газа е близо до глад. Но се казва, че цялото население, повече от два милиона души, почти половината от които са деца, изпитва остра продоволствена несигурност.

На обикновен език това означава, че са гладни заради блокадата на Израел.

IPC казва, че 470 000 жители на Газа, 22% от населението, са в класификация, която нарича "Фаза 5 – катастрофа". IPC го определя като състояние, при което "поне едно на всеки пет домакинства изпитва изключителна липса на храна и е изправено пред глад, водещ до нищета, изключително критични нива на остро недохранване и смърт". На практика класификацията фаза пет, най-острата, използвана от IPC, изчислява, че "71 000 деца и повече от 17 000 майки ще се нуждаят от спешно лечение за остро недохранване".

Хиляди тонове храна, медицинска помощ и хуманитарни доставки, от които се нуждаят, се намират само на няколко километра, от другата страна на границата в Египет. Но им е забранено да стигнат до нуждаещите се от помощ.

Лазарини е съгласен с онези, които обвиниха Израел, че отказва храна и хуманитарна помощ на цивилни като оръжие за война.

"Абсолютно не се съмнявам", каза той, "че на това сме свидетели през последните 19 месеца, особено през последните два месеца. Това е военно престъпление. Количественото определяне ще дойде от Международния съд [Международния съд] не от мен, но това, което мога да кажа, това, което наблюдаваме, храна и хуманитарна помощ наистина се използват за постигане на политическа или военна цел в контекста на Газа".

Южна Африка и други държави в Международния съд в Хага в геноцид, заради блокадата на хуманитарни доставки и година и половина война и разруха.

„Слушайте, по всякакъв начин, унищожението е огромно. Броят на убитите хора е огромен и със сигурност подценяван. Виждали сме системно разрушаване и на училище, на здравен център. Хората са постоянни флипери в Газа, принудени да се местят непрекъснато. Така че няма абсолютно никакво съмнение, че говорим за масови зверства. Геноцид? Може да се стигне до геноцид. Има много елементи, които сочат в тази посока."

Unrwa’s Chief Emergency Officer speaks from an empty warehouse as Israel continues to deny the entry of aid. Yesterday, UN Secretary-General António Guterres said that the issue is “not a crisis of logistics,” but rather the “outrageous blockage” of aid.



pic.twitter.com/xdK2Woc88d — Drop Site (@DropSiteNews) December 5, 2024

Гладът като "основен лост за натиск"

Израелският министър на отбраната Израел Кац не крие тактиката на Израел. Миналия месец Кац каза, че блокадата е "основен лост за натиск", за да се осигури победа над Хамас и да се измъкнат всички заложници. Министърът на националната сигурност Итамар Бен-Гвир се съгласи. Той написа, че: "Прекратяването на хуманитарната помощ е един от основните лостове за натиск върху Хамас. Връщането на помощта в Газа преди Хамас да се предаде и да освободи всички наши заложници би било историческа грешка."

Плановете на Нетаняху за нова офанзива, както и забележките, направени от Кац, Бен-Гвир и други, ужасиха израелските семейства със заложници, които все още бяха в Газа. Форумът за заложници и изчезнали семейства, който представлява много от тях, каза, че министър Кац прокарва "илюзия... Израел избира да завземе територия преди заложниците." Дисиденти израелски военни резервисти също протестираха, заявявайки, че са принудени да се бият отново не за сигурността на Израел, а за политическото оцеляване на израелското правителство. В резерва на военновъздушните сили 1200 пилоти подписаха отворено писмо, в което се казва, че удължаването на войната служи главно на "политически и лични интереси, а не на такива на сигурността". Нетаняху обвини малка група "лоши ябълки" за отвореното писмо.

В продължение на много месеци Нетаняху и неговото правителство също обвиняват Лазарини в лъжа. Един официален доклад, публикуван онлайн през януари тази година, беше озаглавен "Разкриване на лъжите на шефа на Unrwa Лазарини". В него се твърди, че той "последователно е правил неверни изявления, които са дълбоко дезинформирали обществения дебат по този въпрос". Unrwa, казва Израел, е бил инфилтриран и експлоатиран от Хамас в безпрецедентна степен. В него се казва, че някои служители на Unrwa са участвали в атаките от 7 октомври.

Лазарини както личните обвинения срещу него, така и по-широките – срещу Unrwa. Той казва, че Unrwa е разследвал 19 служители, посочени от Израел, и е заключил, че девет от тях може да имат случай за отговор. Всичките 19 бяха отстранени. Лазарини каза, че оттогава Unrwa е получил "стотици обвинения от държавата Израел. Всеки път, като организация, основана на правила, ние продължаваме да искаме обоснована информация". Каза, че никога не са го получавали.

#BREAKING UN opposes Israel's plan to manage aid deliveries to Gaza, says it 'appears designed to further control, restrict supplies down to last calorie, last grain of flour' pic.twitter.com/K0htcAk5mn — Anadolu English (@anadoluagency) May 8, 2025

Всички войни са политически и не повече от тези между Израел и палестинците. Войната въвлича и вбесява външния свят, както и воюващите страни. Израел твърди, че самоотбраната оправдава действията му от 7 октомври 2023 г., когато Хамас, Ислямски джихад и други нападнаха Израел, убиха около 1200 души, предимно израелски цивилни, и взеха 251 други за заложници. Всяко друго правителство, според него, би направило същото.

Геноцид и съд

Палестинците и все по-загриженият и възмутен хор от държави, включително някои от ключовите европейски съюзници на Израел, казват, че това не оправдава продължаването на най-опустошителното нападение срещу палестинците след войната от 1948 г, когато Израел получи своята независимост, която палестинците наричат "катастрофата". Дори президентът Тръмп показва признаци, че се дистанцира от Бенямин Нетаняху, заявявайки, че хората в Газа трябва да бъдат нахранени.

Твърдението, че пълният отказ на храна на цивилни граждани на Газа е повече доказателство за израелски геноцид срещу палестинците, възмути Бенямин Нетаняху, неговото правителство и много израелски граждани. Той създаде рядко политическо единство в Израел. Лидерът на опозицията Яир Лапид, обикновено строг критик на Нетаняху, осъди "морален колапс и морална катастрофа" в Международния съд.

Геноцидът се определя като унищожаване, изцяло или частично, на национална, етническа, расова или религиозна група. Международният наказателен съд (МНС), отделен орган, издаде заповеди за арест на Нетаняху и неговия бивш министър на отбраната по обвинения във военни престъпления, които те отхвърлят. Тримата лидери на Хамас, които също бяха обект на заповеди на МНС, бяха убити от Израел.

Бъдещето на Газа

Не е твърде рано да се мисли за дългосрочното въздействие на тази опустошителна война, въпреки че краят й не се вижда.

Лазарини казва, че "през следващите години ще осъзнаем колко грешим...ще осъзнаем, че сме били от грешната страна на историята. Под наше наблюдение оставихме огромно зверство да се разгърне." Това започна, каза той, с атаките на Хамас срещу Израел на 7 октомври: "Най-голямото убийство на израелци и евреи в региона след Втората световна война" беше последвано от "мащабен" военен отговор от Израел. Това беше, каза той, "непропорционално, което по същество почти доведе до унищожаването на цяло население в родината им... Мисля, че има колективна отговорност от страна на международната общност, нивото, пасивността, безразличието, което се проявява досега, липсата на политически, дипломатически, икономически действия. Искам да кажа, че е абсолютно чудовищно, особено в нашите страни, където казахме „никога повече“.

Напред може да е опит да се реализира опасната фантазия на Доналд Тръмп за Газа като Дубай на Средиземно море, възстановен и притежаван от Америка и без палестинци. Той оформи съкровените мечти на израелските екстремисти, които заплашват с извеждането на палестинците от земята между река Йордан и Средиземно море.

Каквото и да предстои, няма да е мир.