Онколог: Диагнозата рак на Кейт е част от тревожна тенденция

Д-р Джалал Баиг е лекар и писател в Чикаго, чиито статии са публикувани в The Washington Post, NBC News, The Atlantic, Foreign Policy и други издания. Възгледите, изразени в този коментар, са негови собствени.

Неотдавнашното разкриване на диагнозата рак на 42-годишната Катрин, принцеса на Уелс, шокира много наблюдатели. Като медицински онколог съм съкрушен, но едва ли изненадан, разкрива д-р Джалал Баиг.

Диагнозата на Кейт Мидълтън пренаписва историята от последните седмици

Ранният рак, който се определя като срещащ се при възрастни под 50-годишна възраст, не е аномалия. Всъщност той е част от нарастваща световна тенденция, при която новооткритите пациенти с рак стават все по-млади. Освен това тя развенчава мита, че ракът е запазена марка за по-възрастните хора.

Само през изминалата седмица прегледах 37-годишна пациентка с рак на гърдата, който вече беше получил метастази в лимфните възли, костите, белия и черния дроб. В съседната стая беше 45-годишна жена с рак на дебелото черво, който се беше разпространил толкова дифузно в черния дроб, че той се беше напълнил и увеличил с тумори. И двамата пациенти имаха рак в IV стадий, който потенциално може да бъде контролиран за определен период от време, но вече не е лечим.

От 1990 г. до 2019 г. в световен мащаб честотата на ранните форми на рака се е увеличила със 79,1%, а смъртните случаи от ранни форми на рака са се увеличили с 27,7%, установи проучване от 2023 г. в списание BMJ Oncology. По-подробни данни за този подем, публикувани миналата година в Journal of the American Medical Association, показват, че от 2010 г. до 2019 г. в САЩ най-голям брой случаи при това по-младо население има ракът на гърдата, а най-бързо се увеличават случаите на рак на стомашно-чревния тракт.

Само това стряскащо увеличение на броя на раковите заболявания на стомашно-чревния тракт отразява последиците и рисковете, свързани с годината на раждане на човека. Както казва д-р Кими Нг, медицински онколог в Института по рака "Дана-Фарбър", пред The Boston Globe миналата година: "Хората, родени през 1990 г., имат над два пъти по-голям риск да се разболеят от рак на дебелото черво в сравнение с родените през 1950 г. И четири пъти по-висок риск от рак на ректума."

Тъй като тези случаи на ранен рак се увеличават, се налага да се установи защо се наблюдава това нарастване на раковите заболявания сред по-младите хора и кой е изложен на повишен риск. Поне част от отговора изглежда се крие в промените в храненето и начина на живот, настъпили в средата на миналия век.

