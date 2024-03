Диагнозата на Кейт Мидълтън пренаписва историята от последните седмици

В идео съобщението от принцесата на Уелс, безпрецедентно по свой собствен начин, е трогателно напомняне за това колко силно е необходима тя на монархията.

На пейка в парка, облечена в пуловер и дънки, тя изпрати трогателно съобщение за своята болест, което се свърза с много семейства, които са се сблъскали с подобни моменти.

Тя наистина липсваше на кралската сцена. Всички я искаха обратно.

Kate, Princess of Wales, has released a statement saying she has been diagnosed with cancer. Read the full transcript of her video announcement. https://t.co/CMCZdFJOL6