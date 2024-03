"Изпълнена с възхищение": Херцогинята на Йорк се удиви на смелостта на Кейт да говори за рака

С ара Фъргюсън казва, че е "изпълнена с възхищение" към принцесата на Уелс за това, че е разкрила диагнозата си за рак.

В Инстаграм бившата съпруга на принц Андрю отдаде почит на Кейт Мидълтън, като заяви, че "всички се молят за нея".

В прочувствено изявление херцогинята на Йорк заяви: "Всичките ми мисли и молитви са с принцесата на Уелс, докато тя започва лечението си. Знам, че тя ще бъде заобиколена от любовта на семейството си и всички се молят за най-добрия изход. Като човек, който се е сблъсквал със собствената си битка с рака през последните месеци, съм изпълнена с възхищение от начина, по който тя говори публично за диагнозата си."

Sarah Ferguson says she's 'full of admiration' for Kate for speaking out about her chemo - after the Duchess of York revealed her own double cancer diagnosis https://t.co/OfX6CZUAvK pic.twitter.com/IuBZYVTRnw