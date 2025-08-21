Новите смартфони на Google подобряват слабости с AI

Google представи новото поколение смартфони Pixel, което адресира познати слабости при мобилните телефони като цяло. Например проблемите с качеството на изображенията при използване на 100-кратно цифрово увеличение на камерата.

С помощта на изкуствен интелект много от тези недостатъци са адресирани в новите Pixel 10 Pro Fold и Pixel 10, Pixel 10 Pro и Pixel 10 Pro XL. Много телефони имена, но резултатът е еднакъв за всички - осезаемо подобряване на ключови аспекти на устройствата, смята Google.

Pixel 10 Pro и Pro XL се захранват от изцяло самостоятелно разработен чипсет на Google, Tensor G5, който обещава подобрени възможности за изкуствен интелект и по-голяма енергийна ефективност. "Благодарение на съвместния дизайн с Google DeepMind, най-новият модел Gemini Nano ще работи първо на Tensor G5, за да отключи много генеративни AI преживявания на устройството, които улесняват ежедневието", казва Google.

Този нов чип е съчетан с така необходимото подобрение на паметта, преминавайки към по-бързия стандарт UFS 4.0. Животът на батерията също е получил значително подобрение, като Pixel 10 Pro разполага с батерия от 4870 mAh, а Pixel 10 Pro XL - с 5200 mAh. Google изчислява живот на батерията на над 30 часа, което е осезаем скок спрямо предишното поколение.

Що се отнася до зареждането, новите Pixel модели поддържат по-бързо безжично зареждане благодарение на новия стандарт Qi2. Pixel 10 Pro вече може да се зарежда безжично с 15W, докато Pro XL получава увеличение до 25W, при условие че използвате съвместимо захранващо устройство и аксесоар.

Хардуерът на камерата остава до голяма степен непроменен, като и двата Pro модела разполагат с 50MP основен сензор, 48MP ултраширокоъгълен обектив и 48MP 5x телеобектив. Подобреният ISP на Tensor G5 обаче позволява нови софтуерни функции, като „Camera Coach“ с помощта на Gemini и „Auto Best Take“ за по-добри групови снимки. Добавена е и нова възможност за 100x хибридно увеличение, използваща изкуствен интелект за подобряване на 5x оптичното увеличение.

Възможностите за видео включват 8K запис, а подобренията с изкуствен интелект, като Camera Coach. Те подобряват потребителското изживяване, предлагайки предложения за кадриране в реално време и контекстно-зависима помощ, като например показване на подробности за полет по време на разговор.

Новост е и функцията Magic Cue. Тя се интегрира в приложения като Google Messages, галерията и телефона и др. Чрез нея смартфонът предлага проактивно правилната информация в точния момент – например да намирате перфектните снимки на котки,. Magic Cue не е просто едно приложение или функция, а проактивен асистент, тясно вплетен в телефона ви, за да ви предлага подходяща информация и полезни действия, спестявайки ви време и усилия, допълва компанията.

И двата Pro модела предлагат подобрени Super Actua дисплеи с пикова яркост около 3300 нита, което прави видимостта на пряка слънчева светлина безпроблемна. Pixel 10 Pro разполага с 6,3-инчов екран, докато Pro XL "пораства" до 6,8-инчов, като и двата са обвити в елегантен, корпус, изработен от рециклирани материали и Gorilla Glass Victus 2, осигурявайки издръжливост до IP68.

Pixel 10 Pro Fold въвежда нещо ново за Google: напълно прахо- и водоустойчив сгъваем телефон с IP68 рейтинг. Външният му дисплей е 6,4-инчов с по-тънки рамки, а 8-инчовият вътрешен дисплей е с яркост от 3000 нита. Това устройство може да се похвали и с иновативен дизайн на пантите без зъбни колела за подобрена издръжливост, като строгите вътрешни тестове за натоварване обещават дълъг живот в сгънато състояние.

Въпреки това, Google успя да премахне по-голямата част от рамката, създавайки по-балансирано и удобно усещане в ръката. Сгъваемият телефон също така има огромен скок на батерията до 5015 mAh, което е значително подобрение спрямо 4650 mAh на Pixel 9 Pro Fold.

Pixel 10 Pro ще започва на същата цена като предшественика си - $999 за базовия 128GB модел. Pixel 10 Pro XL, от друга страна, започва от $1199, но елиминира опцията със 128GB, като вместо това започва с 256GB място за съхранение.

Pixel 10 Pro Fold ще се продава за $1799, запазвайки цената си в съответствие с предишния модел. Телефоните се предлагат в нови цветове, включително Porcelain, Obsidian, Jade и Moonstone. Предварителните поръчки вече са налични, като се очаква основната серия Pixel 10 да бъде пусната в продажба в края на август, докато Pixel 10 Pro Fold вероятно ще бъде пуснат в продажба през октомври. Всички модели са налични за предварителна поръчка отсега нататък и ще бъдат широко достъпни в 33 държави – най-широкото пускане на Pixel досега.

