Технологии

Новите смартфони на Google подобряват слабости с AI

Звена, които традиционно са проблем са всички телефони, могат да бъдат оптимизирани

Мартин Дешев Мартин Дешев

21 август 2025, 06:30
Новите смартфони на Google подобряват слабости с AI
Източник: Google Inc.

Google представи новото поколение смартфони Pixel, което адресира познати слабости при мобилните телефони като цяло. Например проблемите с качеството на изображенията при използване на 100-кратно цифрово увеличение на камерата. 

С помощта на изкуствен интелект много от тези недостатъци са адресирани в новите Pixel 10 Pro Fold и Pixel 10, Pixel 10 Pro и Pixel 10 Pro XL. Много телефони имена, но резултатът е еднакъв за всички - осезаемо подобряване на ключови аспекти на устройствата, смята Google.

Pixel 10 Pro и Pro XL се захранват от изцяло самостоятелно разработен чипсет на Google, Tensor G5, който обещава подобрени възможности за изкуствен интелект и по-голяма енергийна ефективност. "Благодарение на съвместния дизайн с Google DeepMind, най-новият модел Gemini Nano ще работи първо на Tensor G5, за да отключи много генеративни AI преживявания на устройството, които улесняват ежедневието", казва Google.

Този нов чип е съчетан с така необходимото подобрение на паметта, преминавайки към по-бързия стандарт UFS 4.0. Животът на батерията също е получил значително подобрение, като Pixel 10 Pro разполага с батерия от 4870 mAh, а Pixel 10 Pro XL - с 5200 mAh. Google изчислява живот на батерията на над 30 часа, което е осезаем скок спрямо предишното поколение.

Що се отнася до зареждането, новите Pixel модели поддържат по-бързо безжично зареждане благодарение на новия стандарт Qi2. Pixel 10 Pro вече може да се зарежда безжично с 15W, докато Pro XL получава увеличение до 25W, при условие че използвате съвместимо захранващо устройство и аксесоар. 

Вредно ли е бързото презареждане за смартфоните

Хардуерът на камерата остава до голяма степен непроменен, като и двата Pro модела разполагат с 50MP основен сензор, 48MP ултраширокоъгълен обектив и 48MP 5x телеобектив. Подобреният ISP на Tensor G5 обаче позволява нови софтуерни функции, като „Camera Coach“ с помощта на Gemini и „Auto Best Take“ за по-добри групови снимки. Добавена е и нова възможност за 100x хибридно увеличение, използваща изкуствен интелект за подобряване на 5x оптичното увеличение. 

GPT-5 идва с безпрецедентни способности и път към AGI

Възможностите за видео включват 8K запис, а подобренията с изкуствен интелект, като Camera Coach. Те подобряват потребителското изживяване, предлагайки предложения за кадриране в реално време и контекстно-зависима помощ, като например показване на подробности за полет по време на разговор. 

Новост е и функцията Magic Cue. Тя се интегрира в приложения като Google Messages, галерията и телефона и др. Чрез нея смартфонът предлага проактивно правилната информация в точния момент – например да намирате перфектните снимки на котки,. Magic Cue не е просто едно приложение или функция, а проактивен асистент, тясно вплетен в телефона ви, за да ви предлага подходяща информация и полезни действия, спестявайки ви време и усилия, допълва компанията. 

И двата Pro модела предлагат подобрени Super Actua дисплеи с пикова яркост около 3300 нита, което прави видимостта на пряка слънчева светлина безпроблемна. Pixel 10 Pro разполага с 6,3-инчов екран, докато Pro XL "пораства" до 6,8-инчов, като и двата са обвити в елегантен, корпус, изработен от рециклирани материали и Gorilla Glass Victus 2, осигурявайки издръжливост до IP68. 

Източник: Google Inc.

Pixel 10 Pro Fold въвежда нещо ново за Google: напълно прахо- и водоустойчив сгъваем телефон с IP68 рейтинг. Външният му дисплей е 6,4-инчов с по-тънки рамки, а 8-инчовият вътрешен дисплей е с яркост от 3000 нита. Това устройство може да се похвали и с иновативен дизайн на пантите без зъбни колела за подобрена издръжливост, като строгите вътрешни тестове за натоварване обещават дълъг живот в сгънато състояние. 

Въпреки това, Google успя да премахне по-голямата част от рамката, създавайки по-балансирано и удобно усещане в ръката. Сгъваемият телефон също така има огромен скок на батерията до 5015 mAh, което е значително подобрение спрямо 4650 mAh на Pixel 9 Pro Fold. 

Google казва, че AI не пречи на интернет страниците

Шведският премиер използва ChatGPT и ядоса избирателите

Pixel 10 Pro ще започва на същата цена като предшественика си - $999 за базовия 128GB модел. Pixel 10 Pro XL, от друга страна, започва от $1199, но елиминира опцията със 128GB, като вместо това започва с 256GB място за съхранение.

Pixel 10 Pro Fold ще се продава за $1799, запазвайки цената си в съответствие с предишния модел. Телефоните се предлагат в нови цветове, включително Porcelain, Obsidian, Jade и Moonstone. Предварителните поръчки вече са налични, като се очаква основната серия Pixel 10 да бъде пусната в продажба в края на август, докато Pixel 10 Pro Fold вероятно ще бъде пуснат в продажба през октомври. Всички модели са налични за предварителна поръчка отсега нататък и ще бъдат широко достъпни в 33 държави – най-широкото пускане на Pixel досега. 

Навлизаме в ерата на "трудните технологии"

Microsoft иска да промени как сърфираме в интернет

Не пропускайте най-важните новини - последвайте ни в Google News Showcase

Редактор: Мартин Дешев
Google Pixel смартфон мобилен телефон сгъваем смартфон изкуствен интелект технологии хардуер софтуер
Последвайте ни
Слънчево и топло в четвъртък, но идва захлаждане

Слънчево и топло в четвъртък, но идва захлаждане

21 август: България плаща цената на руското недоволство

21 август: България плаща цената на руското недоволство

Инцидентът в Несебър: Тримата задържани се изправят пред съда

Инцидентът в Несебър: Тримата задържани се изправят пред съда

Ди Ванс:

Ди Ванс: "Лъвският пай" от бремето на украинската сигурност ще е за Европа

Колко отпуск е нужен, за да си починем качествено

Колко отпуск е нужен, за да си починем качествено

pariteni.bg
Проучване установи, че зарядните станции са опасни за здравето

Проучване установи, че зарядните станции са опасни за здравето

carmarket.bg
Празник е! Ето кои двама светци почитаме днес
Ексклузивно

Празник е! Ето кои двама светци почитаме днес

Преди 1 ден
Опасно време във вторник: Жълт код за бури, дъжд и градушки
Ексклузивно

Опасно време във вторник: Жълт код за бури, дъжд и градушки

Преди 2 дни
Зеленски: Готови сме за двустранна среща с Путин, след това ще имаме и тристранна с Тръмп
Ексклузивно

Зеленски: Готови сме за двустранна среща с Путин, след това ще имаме и тристранна с Тръмп

Преди 2 дни
Ток удари дете край басейн в Сливенско
Ексклузивно

Ток удари дете край басейн в Сливенско

Преди 2 дни

Виц на деня

- Скъпи, ти никога не ми правиш комплименти! - Какво пък е това? - Ами, кажи ми нещо хубаво. Например за моята фигура! - Фигурата…
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Комисията по околна среда с извънредно заседание заради водната криза

Комисията по околна среда с извънредно заседание заради водната криза

България Преди 45 минути

Правителството вече свика Кризисен щаб заради проблема в Плевен

Колко отпуск е нужен, за да си починем качествено

Колко отпуск е нужен, за да си починем качествено

Любопитно Преди 1 час

Лесни трикове за плавно връщане на работа

Израел започна окупацията на Газа с огромна армия

Израел започна окупацията на Газа с огромна армия

Свят Преди 9 часа

По-рано днес министърът на отбраната Израел Кац одобри операцията, наречена "Колесниците на Гедеон II"

Съдия в САЩ отказа да разсекрети делото Епстийн

Съдия в САЩ отказа да разсекрети делото Епстийн

Свят Преди 9 часа

Министерството на правосъдието отказа да коментира решението на Берман

Жена загина в жестока катастрофа в Исперих

Жена загина в жестока катастрофа в Исперих

България Преди 10 часа

Микробус, шофиран от 23-годишен водач, не спрял на знак "Стоп"

Причината за смъртта на детето загинало в Несебър е гръдна травма

Причината за смъртта на детето загинало в Несебър е гръдна травма

България Преди 11 часа

Експерт: Със сигурност не е имало проблем с въжетата, защото те държат и майката

Момче на 16 г. падна от атракцион в морето

Момче на 16 г. падна от атракцион в морето

България Преди 11 часа

Той е паднал от надуваем банан, теглен от джет

Човек загина след падане от необезопасена тераса в Свищов

Човек загина след падане от необезопасена тераса в Свищов

България Преди 11 часа

Процедурата по саниране на тази сграда е започнала още преди три месеца

Ескалация, Полша обвини Русия за взрив на дрон

Ескалация, Полша обвини Русия за взрив на дрон

Свят Преди 11 часа

Полският генерал Дариуш Малиновски обяви, че апаратът е бил „дрон-примамка“

САЩ наложиха санкции на магистрати от Международния наказателен съд

САЩ наложиха санкции на магистрати от Международния наказателен съд

Свят Преди 12 часа

Това обяви американският държавен секретар Марко Рубио

Задържаха двама за кражба на метал от влаковата катастрофа край Пясъчево

Задържаха двама за кражба на метал от влаковата катастрофа край Пясъчево

България Преди 13 часа

Един полицейски служител бил нападнат при задържането

Роднини на затворници крият телефони в пъпеш, напояват дрехи с наркотици

Роднини на затворници крият телефони в пъпеш, напояват дрехи с наркотици

България Преди 14 часа

Прави впечатление все по-голямата изобретателност

Клон падна върху дете в центъра на Бургас

Клон падна върху дете в центъра на Бургас

България Преди 14 часа

Детето е без сериозни наранявания

Пожар избухна на крайцер на САЩ в Япония

Пожар избухна на крайцер на САЩ в Япония

Свят Преди 14 часа

Японските военни са се включили в гасенето на огъня

Борисов: Вчера забраних на моите внуци електрическите тротинетки

Борисов: Вчера забраних на моите внуци електрическите тротинетки

България Преди 14 часа

Борисов: Регулациите идват първо от семейството

Неочаквано забавяне на топенето на арктическия лед шокира учените

Неочаквано забавяне на топенето на арктическия лед шокира учените

Свят Преди 14 часа

"Това забавяне не означава, че изменението на климата не е реално", подчертават учени

Всичко от днес

От мрежата

Котешките нокти - какво трябва да знаем за тях

dogsandcats.bg

Съвети за пътуване с домашен любимец през лятото

dogsandcats.bg
1

Над 1400 щъркели в Тополовград

sinoptik.bg
1

Очарованието на розовите пирамиди в Кърджалийско

sinoptik.bg

Нумерологична прогноза за 21 август, четвъртък

Edna.bg

Паста с печено сирене и чери домати

Edna.bg

Тежко препятствие за Арда в Полша

Gong.bg

Лудогорец ще прави първа крачка към основната фаза в Лига Европа

Gong.bg

16-годишният, пострадал в „Слънчев бряг”, е пуснат на водния атракцион без придружител

Nova.bg

За какво може да бъдем глобени в най-популярните летни дестинации в Европа

Nova.bg