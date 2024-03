„Невероятна уравновесеност и сила“: Братът на принцеса Даяна подкрепи Кейт Мидълтън

Б ратът на покойната принцеса Даяна, Чарлз Спенсър, се изказа в подкрепа на Кейт Мидълтън след обявяването на коварното си заболяване.

„Невероятна уравновесеност и сила“, написа 59-годишният Спенсър в X заедно с видео съобщението на Мидълтън.

Покойната сестра на Спенсър е тъща на Мидълтън. Двете обаче така и не се срещнаха, защото Даяна за съжаление загина в трагична автомобилна катастрофа през август 1997 г.

42-годишната принцеса на Уелс обяви, че е била диагностицирана с рак след планираната коремна операция и каза, че сега е в ранните етапи на „превантивна химиотерапия“.

„Това, разбира се, дойде като огромен шок и Уилям и аз направихме всичко възможно, за да обработим и управляваме това лично в името на нашето младо семейство“, обясни тя.

„Отне ми време да се възстановя от тежка операция, за да започна лечението си. Но най-важното е, че ни отне време да обясним всичко на Джордж, Шарлот и Луис по подходящ за тях начин и да ги уверим, че аз ще се оправя.“

„Както им казах, аз съм добре и ставам по-силна всеки ден, като се фокусирам върху нещата, които

ще ми помогнат да се излекувам в ума, тялото и духа си“, добави Мидълтън.

След изявлението си принцесата беше обсипана със съобщения за подкрепа и похвали, включително от крал Чарлз III, който обяви собствената си диагноза рак през февруари.

Говорител на Бъкингамския дворец каза, че тъстът на Мидълтън е „толкова горд с Катрин за нейната смелост да говори така, както направи“ и че той и кралица Камила „ще продължат да предлагат своята любов и подкрепа на цялото семейство чрез това трудно време.”

Братът на Мидълтън, Джеймс, сподели съобщение за подкрепа за по-голямата си сестра със снимка на тях като деца.

„През годините сме изкачили много планини заедно. Като семейство ще изкачим и този с вас [⛰️] [❤️] “,написа той.

Отчуждените брат и снаха на принцесата, принц Хари и Меган Маркъл, също изразиха своите добри пожелания.

„Пожелаваме здраве и изцеление на Кейт и семейството и се надяваме да могат да го направят насаме и в мир“, се казва в изявлението им.

Page Six потвърди в събота, че херцогът и херцогинята на Съсекс също са се свързали с Мидълтън лично.

Фенове и знаменитости също изляха сърцата си пред кралската особа, като актрисата от „Бевърли Хилс, 90210” Шанън Дохърти похвали спокойствието на Мидълтън.

„Настъплението на теориите на конспирацията, собствеността и обикновеното, болезнено любопитство принудиха този човек да обясни себе си, преди да се е примирила с това и да обясни на децата си“, каза Дохърти, която е с 4 стадий на рак на гърдата.

Блейк Лайвли се почувства виновна, след като се подигра със снимката за Деня на майката на Мидълтън в реклама за нейната линия напитки и се извини.

Blake Lively has apologized for mocking Kate Middleton's "Photoshop fails."



“I made a silly post around the ‘photoshop fails’ frenzy, and oh man, that post has me mortified today. I’m sorry. Sending love and well wishes to all, always.” https://t.co/Q6XphdsAOG