Слънчево и топло в четвъртък, но идва захлаждане

П рез нощта ще бъде ясно и тихо.

В четвъртък

ще бъде слънчево, след обяд над планинските райони с незначителна купеста облачност. Ще духа слаб, в източните райони до умерен вятър от юг-югоизток. Температурите ще се повишат и максималните ще са между 31 и 36 градуса, в София – около 32 градуса. Атмосферното налягане бавно ще се понижава и ще бъде по-ниско от средното за месеца.

В планините

ще бъде слънчево, след обяд с незначителна купеста облачност. Ще духа умерен до силен югозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде 26 градуса, на 2000 метра – около 17 градуса.

По Черноморието

ще бъде слънчево с до умерен югоизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 27 и 30 градуса. Температурата на морската вода е 25-26 градуса, а вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

Слънцето в София изгрява в 6 ч. и 40 мин. и залязва в 20 ч. и 19 мин. Продължителност на деня: 13 ч. и 39 мин. Луната в София изгрява в 4 ч. и 10 мин. и залязва в 19 ч. и 40 мин. Фаза на Луната: два дни преди новолуние.

В петък

сутринта ще духа слаб до умерен югозападен вятър, постепенно до края на деня ще се ориентира от северозапад. Максималните температури ще са още малко по-високи, между 32 и 37 градуса. Денят ще започне със слънчево време, но от северозапад облачността ще се увеличава, след обяд ще се развие и купеста облачност. На места ще превали краткотрайно, а на отделни места е възможно и да прегърми.

В събота

северозападният вятър ще се усили и ще е по-често умерен, временно силен. С него ще нахлува относително хладен въздух. Облачността ще е променлива, без съществени валежи, но все пак на отделни места е възможно да превали краткотрайно. Температурите ще се понижат с около 5 градуса.