Обречено ли е човечеството? Часовникът на Страшния съд определя съдбата ни утре

У тре човечеството ще разбере дали сме по-близо до пълно самоунищожение, когато бъде актуализиран Часовникът на Страшния съд.

Символичният часовник, който се приближава към полунощ, за да отрази глобалните катастрофи, причинени от човека, ще бъде разкрит по време на живо предаване във вторник (28 януари).

От 2023 г. насам часовникът е настроен на 90 секунди до полунощ, но тази година учените твърдят, че той може да се премести напред, за да отрази тревожните глобални перспективи.

Войната в Русия и Украйна, продължаващите конфликти на Израел в Близкия изток, заплахата от ядрена война и изменението на климата - всичко това означава, че часовникът може да се премести напред за първи път от две години насам.

Бюлетинът на атомните учени, който решава къде да бъдат поставени стрелките, ще представи актуализирания часовник на живо.

На уебсайта на организацията се казва: „За 2025 г. Съветът по наука и сигурност на Бюлетина ще вземе предвид множество глобални заплахи при определянето на часовника.

'Те включват разпространението на ядрени оръжия, разрушителни технологии като изкуствения интелект, войната между Русия и Украйна, войната между Израел и „Хамас“, конфликта между Израел и Хизбула, биозаплахите и продължаващата климатична криза."

MailOnline също ще отрази съобщението утре, а дотогава ето всичко, което трябва да знаете за Часовника на Страшния съд.

Какво представлява часовникът на Страшния съд?

Часовникът на Страшния съд е символичен часовник, който показва колко близо е светът до глобална катастрофа, причинена от човека, според мнението на експертите.

Всяка година часовникът се актуализира в зависимост от това колко близо сме до пълното унищожение на човечеството („полунощ“).

Ако часовникът се движи напред и се приближава към полунощ (в сравнение с мястото, където е бил поставен през предходната година), това означава, че човечеството се е приближило към самоунищожение.

Ако пък часовникът се върне назад и се отдалечи от полунощ, това означава, че през последните 12 месеца човечеството е намалило риска от глобална катастрофа.

В някои години, като например 2024 г., стрелките на часовника изобщо не са се преместили - което предполага, че глобалната ситуация не се е променила.

Часовникът се определя от Бюлетина на атомните учени - организация с нестопанска цел, базирана в Чикаго, която издава академично списание.

Макар и символичен, а не действителен часовник, организацията разкрива физически модел на „четвърт часовник“ по време на събитието, когато разкрива дали и как са се движили стрелките. след разкриването моделът може да бъде намерен разположен в офисите на Бюлетина в Keller Center, където се помещава Harris School of Public Policy към Чикагския университет.

Кога ще бъде актуализиран часовникът на Страшния съд?

Всеки януари Бюлетинът на атомните учени разкрива годишната актуализация на Часовника на Страшния съд - дори ако стрелките не са преместени.

Тази година организацията ще разкрие стрелките на часовника във вторник (28 януари) в 10 ч. сутринта по Гринуич по време на събитие, предавано на живо.

Сред ораторите на събитието ще бъдат носителят на Нобелова награда за мир Хуан Мануел Сантос и Даниел Холц, член на управителния съвет и физик от Чикагския университет.

Събитието ще бъде предавано на живо в канала и уебсайта на Бюлетина на атомните учени в YouTube.

Ще се премести ли часовникът на Страшния съд през 2025 г.?

Алисия Сандърс-Закре, координатор по въпросите на политиката и изследванията в Международната кампания за премахване на ядрените оръжия, смята, че часовникът ще бъде преместен утре.

Тя изтъква нарастващата заплаха от ядрена война, както и преплетените нарастващи заплахи от изменението на климата и изкуствения интелект.

"Заплахата от ядрена война нарасна поради войните в Близкия изток и Украйна, където ядрените държави отправиха скрити и явни заплахи за използване на ядрени оръжия" - казва Сандърс-Закре.

Междувременно С. Дж. Бреад, изследовател в Центъра за изследване на екзистенциалния риск към Университета в Кеймбридж, смята, че часовникът ще остане същият и през 2025 г.

„Вярвам, че ще бъдат положени значителни усилия за намаляване на заплахите благодарение на дипломатическите споразумения и технологичните пробиви, които се случват“, каза той.

Кога е създаден Часовникът на Страшния съд?

Часовникът на Страшния съд води началото си от юни 1947 г., когато американският художник Мартил Лангсдорф е нает да изработи нова корица за списанието Bulletin of the Atomic Scientists.

Според Юджийн Рабинович, първият редактор на списанието, с поразителното изображение на корицата организацията се надява да „изплаши хората и да ги накара да проявят рационалност“.

Това се случва на фона на обществения страх, свързан с атомната война и оръжията, само две години след края на Втората световна война.

Лангсдорф първоначално обмисля да нарисува символа за уран, след което скицира часовник, за да предаде усещането за спешност

Тя го поставя на седем минути преди полунощ, защото „изглеждаше добре за моето око“, казва по-късно Лангсдорф.

На корицата на следващите броеве през следващите години стрелките на часовника са коригирани в зависимост от това колко близо сме до катастрофата.

След като Съветският съюз успешно изпробва първата си атомна бомба през 1949 г., Рабинович пренастройва часовника от седем минути до полунощ на три минути до полунощ.

Оттогава той продължава да се движи напред и назад.

През 2009 г. Бюлетинът прекратява печатното си издание, но часовникът все още се обновява веднъж годишно на уебсайта му и сега е дългоочакван акцент в научния календар.

Кой решава на кое време да бъде поставен часовникът на Страшния съд?

Малко след като е създаден за първи път, редакторът на Бюлетина Юджийн Рабинович решава дали стрелките да бъдат преместени или не. Рабинович е учен, владеещ свободно руски език, и водещ в разговорите за ядреното разоръжаване, което означава, че често води дискусии с учени и експерти от цял свят.

След като разгледал дискусиите, той решавал дали часовникът трябва да бъде преместен напред или назад, поне през първите няколко десетилетия от съществуването на часовника.

Когато той умира през 1973 г., управлението на Бюлетина се поема от Съвета за наука и сигурност, съставен от експерти по ядрени технологии и климатология, в който през годините са участвали 13 нобелови лауреати.

Експертният съвет се събира два пъти годишно, за да обсъди текущите световни събития, като например войната в Украйна, и дали е необходима промяна на часовника.

Кога стрелките са били настроени най-близо до полунощ?

През 2023 г. стрелките на часовника бяха настроени най-близо до полунощ - 90 секунди - тъй като човечеството навлезе във „време на безпрецедентна опасност“.

Промяната до голяма степен се дължеше на войната в Украйна и заплахата на Русия да използва ядрено оръжие срещу съюзниците на Украйна.

Преди 2023 г. стрелките бяха настроени така, че да са най-близо до полунощ през 2020 г. (100 секунди до полунощ). Причината е, че правителствата по света са изправени пред „две едновременни екзистенциални опасности“ - ядрена война и климатични промени.

Кога стрелките са били най-далеч от полунощ?

През 1991 г., след края на Студената война, Бюлетинът постави стрелките на часовника на 17 минути до полунощ.

В края на войната САЩ и Съветският съюз подписаха Договора за съкращаване на стратегическите оръжия.

Това означаваше, че страните ще намалят арсенала си от ядрени оръжия, което ще намали заплахата от ядрена война.

За съжаление оттогава стрелките не са били толкова далеч от полунощ - и не изглежда скоро да се върнат в това положение.

*Видеото е архивно!

