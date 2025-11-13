След 21 дни зад решетките: Никола Саркози се върна към старите си навици - джогинг из Париж

Марин льо Пен няма да се кандидатира за президент, ако съдът потвърди забраната ѝ за участие в избори

Н икола Саркози се завърна към спорта: два дни след освобождаването си от затвора той бе забелязан да тича в центъра на Париж, съобщава Gala .

След 21 дни, прекарани в затвора „Санте“, Никола Саркози очевидно бързо се е върнал към старите си навици. В сряда, 12 ноември, бившият френски президент бе заснет да тича по кея на Сена, съобщава и френското издание Purepeople.

Освобождаване след три седмици зад решетките

След три седмици в затвора „Санте“, Саркози напусна мястото за лишаване от свобода в XIV район на Париж на 10 ноември. Той беше задържан на 21 октомври, след като бе осъден за „участие в престъпна група“ по делото за предполагаемото либийско финансиране на предизборната му кампания през 2007 г.

Бившият президент бе освободен под съдебен надзор и се завърна в дома си във вилата „Мономоранси“. Там, заедно със съпругата си Карла Бруни, той бързо се върна към обичайния си ритъм. Почитател на бягането, Саркози отново обу маратонките си и излезе за сутрешен джогинг, преди да обядва с близки в известната парижка брaсерия Le Flandrin, разположена в XVI район. Той дори е отклонил поканата да присъства на официалните церемонии по повод 11 ноември.

Джогинг край Сена и ново начало

Само два дни по-късно, на 12 ноември, докато се е връщал към работния си график в офиса на улица Miromesnil, Саркози си е позволил още една спортна пауза. По обяд той е бил заснет да тича по бреговете на Сена. На видеото, публикувано от Purepeople в Instagram, се вижда как е облечен в черни шорти и тениска, съчетани със спортни обувки, и как периодично поглежда часовника си, за да следи темпото.

Освен спорта, бившият държавен глава възнамерява да използва свободата си, за да прекара повече време със семейството и приятелите си, както и да отговори на стотиците писма от французи, които са му писали през последните три седмици, за да му изразят подкрепата си.

Саркози все още не е приключил с правосъдието

Въпреки че отново е на свобода, съдебните проблеми на Никола Саркози далеч не са приключили. Освен делото за либийското финансиране, той има и други висящи дела, които предстои да бъдат разгледани през следващите месеци.

На 26 ноември Касационният съд трябва да се произнесе по делото „Бигмалион“, свързано с незаконно финансиране на президентската му кампания през 2012 г. По това дело Саркози бе осъден на една година затвор, от които шест месеца ефективно.

Ако съдът отхвърли жалбата му, присъдата ще стане окончателна — това би била втората му окончателна осъдителна присъда, след решението от декември 2024 г. по делото за подслушванията „Пол Бисмут“. Тогава той бе признат за виновен в корупция и търговия с влияние и осъден на три години затвор, от които една ефективна, изтърпявана с електронна гривна.

Ако обаче Касационният съд приеме жалбата, ще бъде насрочен нов процес на втора инстанция, което отново ще отложи финала на тази дълга съдебна сага.