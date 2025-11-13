Свят

След 21 дни зад решетките: Никола Саркози се върна към старите си навици - джогинг из Париж

Два дни след освобождаването си от затвора „Санте“, Никола Саркози бе заснет да тича по бреговете на Сена. Бившият френски президент се е върнал към старите си навици, но съдебните му битки далеч не са приключили

13 ноември 2025, 16:29
Орбан разчита Тръмп да го спаси с "финансов щит", подобен на Аржентина
Нов скандал с Тръмп и Епстийн в САЩ
Зеленски поиска уволнения в правителството на Украйна
Марин льо Пен няма да се кандидатира за президент, ако съдът потвърди забраната ѝ за участие в избори
Великобритания спира обмена на разузнавателна информация със САЩ
Енергиен експерт: Русия може да подаде арбитражен иск срещу България заради "Лукойл"
Загинали са всички 20 души от военния самолет, разбил се в Грузия
Стотици протестираха срещу проекта на зетя на Тръмп в Белград

Н икола Саркози се завърна към спорта: два дни след освобождаването си от затвора той бе забелязан да тича в центъра на Париж, съобщава Gala.

След 21 дни, прекарани в затвора „Санте“, Никола Саркози очевидно бързо се е върнал към старите си навици. В сряда, 12 ноември, бившият френски президент бе заснет да тича по кея на Сена, съобщава и  френското издание Purepeople.

Освобождаване след три седмици зад решетките

След три седмици в затвора „Санте“, Саркози напусна мястото за лишаване от свобода в XIV район на Париж на 10 ноември. Той беше задържан на 21 октомври, след като бе осъден за „участие в престъпна група“ по делото за предполагаемото либийско финансиране на предизборната му кампания през 2007 г.

Бившият президент бе освободен под съдебен надзор и се завърна в дома си във вилата „Мономоранси“. Там, заедно със съпругата си Карла Бруни, той бързо се върна към обичайния си ритъм. Почитател на бягането, Саркози отново обу маратонките си и излезе за сутрешен джогинг, преди да обядва с близки в известната парижка брaсерия Le Flandrin, разположена в XVI район. Той дори е отклонил поканата да присъства на официалните церемонии по повод 11 ноември.

Джогинг край Сена и ново начало

Само два дни по-късно, на 12 ноември, докато се е връщал към работния си график в офиса на улица Miromesnil, Саркози си е позволил още една спортна пауза. По обяд той е бил заснет да тича по бреговете на Сена. На видеото, публикувано от Purepeople в Instagram, се вижда как е облечен в черни шорти и тениска, съчетани със спортни обувки, и как периодично поглежда часовника си, за да следи темпото.

Освен спорта, бившият държавен глава възнамерява да използва свободата си, за да прекара повече време със семейството и приятелите си, както и да отговори на стотиците писма от французи, които са му писали през последните три седмици, за да му изразят подкрепата си.

Саркози все още не е приключил с правосъдието

Въпреки че отново е на свобода, съдебните проблеми на Никола Саркози далеч не са приключили. Освен делото за либийското финансиране, той има и други висящи дела, които предстои да бъдат разгледани през следващите месеци.

На 26 ноември Касационният съд трябва да се произнесе по делото „Бигмалион“, свързано с незаконно финансиране на президентската му кампания през 2012 г. По това дело Саркози бе осъден на една година затвор, от които шест месеца ефективно.

Ако съдът отхвърли жалбата му, присъдата ще стане окончателна — това би била втората му окончателна осъдителна присъда, след решението от декември 2024 г. по делото за подслушванията „Пол Бисмут“. Тогава той бе признат за виновен в корупция и търговия с влияние и осъден на три години затвор, от които една ефективна, изтърпявана с електронна гривна.

Ако обаче Касационният съд приеме жалбата, ще бъде насрочен нов процес на втора инстанция, което отново ще отложи финала на тази дълга съдебна сага.

Никола Саркози Освобождаване от затвора Завръщане към спорта Бивш френски президент Съдебни проблеми Затвор Санте Париж Либийско финансиране Дело Бигмалион Присъди
СГП предаде на съд кмета на Община Варна

Наоми Кембъл се срещна с папата, поднесе му необичаен подарък (СНИМКИ)

Синя и зелена зона в София поскъпват, въвеждат жълта зона

Истинската история на Дейвид Раймър – момчето, отгледано като момиче

Внимание: Измамници използват еврото, за да източват сметки

Синя и зелена зона в София скачат двойно

<p>Фалшива новина за смъртта на Кака Лара разтърси мрежата</p>
Фалшива новина за смъртта на Кака Лара разтърси мрежата

Преди 7 часа
Почитаме паметта на един от най-видните отци, кой има имен ден
Почитаме паметта на един от най-видните отци, кой има имен ден

Преди 8 часа
Тръмп: Никога няма да позволим това да се случи отново
Тръмп: Никога няма да позволим това да се случи отново

Преди 9 часа
13 ноември: „Българите имат благородна душа. Аз ги обичах и те ми отвръщаха с обич“
13 ноември: „Българите имат благородна душа. Аз ги обичах и те ми отвръщаха с обич“

Преди 10 часа

НСО без частни коли - парламентът подкрепи законопроекта на Хамид Хамид

България Преди 17 минути

Парламентът одобри на първо четене два законопроекта за промени в Закона за НСО – на Министерския съвет и на Хамид Хамид от „ДПС-Ново начало“. Сред предложенията е забрана лични автомобили да се предоставят на службата или да се оборудват със специален режим на движение

Нов скандал на „Мис Вселена“: Поглед от Израел към Палестина разпали спор след вирусно видео

Любопитно Преди 1 час

ЕС отпуска на Украйна още близо 6 млрд. евро финансова помощ с лихвите от запорираното руско имущество

Свят Преди 2 часа

С тези плащания общата подкрепа от ЕС за Украйна вече надхвърля 187 милиарда евро

Диабетът и затлъстяването стават проблем за влизане в САЩ, Тръмп затяга визите

Свят Преди 2 часа

Зеленски: Русия се готви за мащабна война в Европа през 2029 или 2030 г.

Свят Преди 2 часа

Украинският президент предупреди, че Москва увеличава производството на оръжие

Шофьор оцеля като по чудо: Мина пред влак на червен сигнал на жп прелез

България Преди 3 часа

Случаят е от хитринското село Добри Войниково

"Мис Чили" изненада света с дет метъл изпълнение (ВИДЕО)

Любопитно Преди 3 часа

Игнасия Фернандес стана световна сензация, след като изпълни дет метъл песен по време на конкурса за таланти миналия уикенд

РЗИ влезе в дома за възрастни хора в Поморие

България Преди 3 часа

Средната пенсия ще достигне 541,20 евро през 2026 г.

България Преди 3 часа

Това предвижда проектът на Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2026 г., който беше одобрен от правителството

Кабинетът одобри проекта на държавния бюджет за 2026 г.

България Преди 3 часа

Окончателно: Минималната заплата става 1213 лв. от 1 януари

България Преди 3 часа

По-високият размер на минималното възнаграждение ще увеличи доходите на близо 600 000 души

Правителството одобри бюджета на НЗОК за 2026 г.

България Преди 3 часа

Предвидени са 5 571 998,4 хил. евро приходи и трансфери. Здравноосигурителните приходи са в размер на 5 196 424,8 хил. евро, от които 3 177 034,8 хил. евро са приходи от здравноосигурителни вноски и 2 019 390,0 хил. евро са трансфери за здравно осигуряване

Задържаха мъж, пребил жена си и избягал в Добрич

България Преди 3 часа

Жената е приета в болница с опасност за живота след счупени ребра и перфорация на бял дроб, а мъжът е задържан в Добрич и е образувано досъдебно производство за тежка телесна повреда в условията на домашно насилие

Неквалифициран капитан летял месеци над Европа с фалшиви сертификати

Любопитно Преди 3 часа

Мъжът всъщност е бил само втори пилот (копилот), но си осигурил позицията на капитан чрез подправени документи

Евакуация, пътник направи опасно откритие на претъпкан самолет

Свят Преди 3 часа

Боеприпаси с мистериозна маркировка бяха намерени близо до седалка 7A на полет за Синсинати, самолетът бе евакуиран и пътниците претърсени, но опасност не бе установена

Мистерията на „изгубения град Z“ и изчезналия изследовател

Любопитно Преди 3 часа

За съвременния пътешественик тази джунгла остава изключително предизвикателна

