Сверяват Часовника на Страшния съд днес, колко близо сме до Апокалипсис

У чените скоро ще обявят колко близо е хипотетичен часовник, известен като Часовника на Страшния съд, до полунощ - часът на самоунищожението на човечеството.

Часовникът на Страшния съд в момента е в най-близката си точка до полунощ, като остават само 90 секунди преди светът, какъвто го познаваме, да изгори в пламъци. Перфектна буря от екзистенциални заплахи допринесе за решението за преместване на часовника напред от 100 секунди на 90 секунди до полунощ миналата година. Но дали часовникът ще се премести отново напред през 2024 г.?

Тазгодишното съобщение, което ще включва преподавателя по природни науки Бил Най сред други експерти, ще се проведе във вторник (23 януари) и ще се предава на живо в YouTube от 17 часа тук.

Дали часовникът се движи напред, назад или се движи на 90 секунди до полунощ се решава от организация с нестопанска цел от учени и политически експерти, известна като Бюлетин на атомните учени (BAS). Както и през 2023 г., изменението на климата, продължаващата война в Украйна и разрушителните технологии изиграха основна роля в новото време на часовника на Страшния съд.

„Горещите точки на конфликти по света носят заплаха от ядрена ескалация, изменението на климата вече причинява смърт и унищожение, а разрушителните технологии като AI и биологичните изследвания напредват по-бързо от техните предпазни мерки“, каза президентът и главен изпълнителен директор на BAS Рейчъл Бронсън в изявление.

