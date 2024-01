Часовникът на Страшния съд: Какво представлява и как работи

Ч асовникът на Страшния съд ще бъде сверен днес. През 2023 година той се приближи с още 10 секунди до полунощ – най-близо до глобална катастрофа досега - 90 секунди.

Новото време на часовника ще бъде обявено от Вашингтон в 17,00 часа.

Какво всъщност означава това?

Метафора за опасностите, пред които е изправено човечеството, часовникът се актуализира въз основа на възприятията за това колко близо са хората до унищожаването на света - като полунощ символизира тази точка.

Обратното броене е договорено от експерти в Бюлетина на атомните учени.

Миналата година часовникът се премести напред поради "нарастващите опасности от войната в Украйна". Това беше първият път, когато времето се промени от 2020 г.

Експерти казаха, че нарастването на ядрената заплаха, политическото напрежение, изменението на климата и болестите са направили 2023 г. „време на безпрецедентна опасност“.

Какво представлява часовникът на Страшния съд и как се настройва?

Бюлетинът на атомните учени - създателите на часовника - първи стартираха инициативата в отговор на заплахата от ядрена война през 40-те години на миналия век.

След като САЩ хвърлиха атомни бомби над Хирошима и Нагасаки в края на Втората световна война, членовете на Бюлетин видяха необходимост да помогнат на обществото да разбере мащаба на ядрената заплаха за съществуването на човечеството.

До ден днешен съветът за наука и сигурност, съставен от експерти по ядрена енергия и климат, настройва времето на часовника. Бордът прави това от 1973 г., когато поема управлението от Юджийн Рабинович, активист за разоръжаване.

Часовникът се приближава или отдалечава от полунощ въз основа на това как експертите в борда, плюс академичните колеги и спонсорите на бюлетина - които включват 13 нобелови лауреати - разчитат заплахите, пред които е изправен светът.

