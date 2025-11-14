Нов риск, банки в България предупредиха: спират плащания заради казуса с "Лукойл"

"От вчера има нов допълнителен риск - получено бе предупреждение за спиране на плащанията от някои български банки, както и всички банкови картови транзакции с обекти на санкционираните лица, не от 21-ви, а по-рано, в рамките на идната седмица".
Това заяви на брифинг в Министерския съвет министърът на правосъдието Георги Георгиев след заседание на Съвета по сигурността, свикан от премиера заради ситуацията с "Лукойл".
"Това налага адекватни, бързи и спешни мерки, които ние предприехме в първия възможен момент", каза Георгиев.
"Затова и от днес правителството има право в рамките на новите правомощия, които дава особения представител да действа", посочи Георгиев и поясни, че предприетото до момента от правителството е съгласувано с чуждестранните партньори.
"Правителството очаква в изключително кратки срокове да получи очаквания за българското общество резултат. Той се състои в еднократна лицензия, която да даде възможност за продължаване на дейността, в случай, в който българската държава гарантира, че прилага ефективно немския модел за мениджмънт и контрол върху активите, по начин по който не стигат плащания към акционерите или не стигат плащания към санкционираните лица за финансиране на войната", заяви Георгиев.
Премиерът Росен Желязков свика заседание на Съвета по сигурността с тема избора на особен управител на "Лукойл".