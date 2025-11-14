България

Нов риск, банки в България предупредиха: спират плащания заради казуса с "Лукойл"

Георгиев: Това налага адекватни, бързи и спешни мерки, които ние предприехме в първия възможен момент

14 ноември 2025, 15:11
Километрично задръстване блокира АМ

Километрично задръстване блокира АМ "Тракия"
От юни до октомври: Малката потребителска кошница поскъпна до 111.90 лв.

От юни до октомври: Малката потребителска кошница поскъпна до 111.90 лв.
Обвиняемите за жестокост към животни от Перник твърдят, че били

Обвиняемите за жестокост към животни от Перник твърдят, че били "принудени" да извършат престъпленията
Схема за милиони: Имотна мафия краде жилища с фалшиви свидетели

Схема за милиони: Имотна мафия краде жилища с фалшиви свидетели
Бойко Борисов се надява още днес България да получи дерогация за

Бойко Борисов се надява още днес България да получи дерогация за "Лукойл"
Премиерът Желязков: Рафинерията

Премиерът Желязков: Рафинерията "Лукойл" е елемент от критичната инфраструктура на България
Заплахи срещу Столична община заради незаконно паркиране: Кой узурпира София?

Заплахи срещу Столична община заради незаконно паркиране: Кой узурпира София?

"Усещането е като в дискотека": Електроуреди "гърмят" в домовете на хората в Плевенско

"От вчера има нов допълнителен риск - получено бе предупреждение за спиране на плащанията от някои български банки, както и всички банкови картови транзакции с обекти на санкционираните лица, не от 21-ви, а по-рано, в рамките на идната седмица".

Това заяви на брифинг в Министерския съвет министърът на правосъдието Георги Георгиев след заседание на Съвета по сигурността, свикан от премиера заради ситуацията с "Лукойл".

Желязков свиква извънредно заседание на Съвета по сигурността заради "Лукойл"

"Това налага адекватни, бързи и спешни мерки, които ние предприехме в първия възможен момент", каза Георгиев.

"Затова и от днес правителството има право в рамките на новите правомощия, които дава особения представител да действа", посочи Георгиев и поясни, че предприетото до момента от правителството е съгласувано с чуждестранните партньори.

"Правителството очаква в изключително кратки срокове да получи очаквания за българското общество резултат. Той се състои в еднократна лицензия, която да даде възможност за продължаване на дейността, в случай, в който българската държава гарантира, че прилага ефективно немския модел за мениджмънт и контрол върху активите, по начин по който не стигат плащания към акционерите или не стигат плащания към санкционираните лица за финансиране на войната", заяви Георгиев.

Георгиев: "Лукойл" у нас отговаря на критериите за санкции на САЩ

Премиерът Росен Желязков свика заседание на Съвета по сигурността с тема избора на особен управител на "Лукойл".

Източник: БТА, София Господинова    
Лукойл Банкови санкции Особен управител
Последвайте ни
Предлагат Румен Спецов за особен управител на

Предлагат Румен Спецов за особен управител на "Лукойл"

Нов риск, банки в България предупредиха: спират плащания заради казуса с

Нов риск, банки в България предупредиха: спират плащания заради казуса с "Лукойл"

Мъж преби служител на

Мъж преби служител на "Градска мобилност" заради скоба в Монтана

Зеленски показа видео от изстрелването на „Дълъг Нептун“ – и обеща още

Зеленски показа видео от изстрелването на „Дълъг Нептун“ – и обеща още

Вижте дали получавате средната заплата за вашата област

Вижте дали получавате средната заплата за вашата област

pariteni.bg
Домашни пробиотици за кучета: малките помощници на доброто храносмилане

Домашни пробиотици за кучета: малките помощници на доброто храносмилане

dogsandcats.bg
Планират държавен дълг от 49 млрд. евро през 2028 г.
Ексклузивно

Планират държавен дълг от 49 млрд. евро през 2028 г.

Преди 17 часа
Украйна атакува Русия с крилати ракети
Ексклузивно

Украйна атакува Русия с крилати ракети

Преди 20 часа
Американски гигант иска да купи активите на
Ексклузивно

Американски гигант иска да купи активите на "Лукойл"

Преди 17 часа
Кремъл: Украйна ще трябва да преговаря с Русия
Ексклузивно

Кремъл: Украйна ще трябва да преговаря с Русия

Преди 19 часа

Виц на деня

- Как се взимат решенията вкъщи? - Когато с жената сте на различно мнение, решението го взима тя, а когато сте на едно мнение -…
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Как домът ни може да ни разболее: 4 неща вкъщи, които са вредни

Как домът ни може да ни разболее: 4 неща вкъщи, които са вредни

Любопитно Преди 7 минути

Актьорът Алекс Иванов от "Братя" се сгоди на сцената (СНИМКА)

Актьорът Алекс Иванов от "Братя" се сгоди на сцената (СНИМКА)

Любопитно Преди 14 минути

Влак блъсна 27-годишен мъж в Германия, взирал се в телефона си

Влак блъсна 27-годишен мъж в Германия, взирал се в телефона си

Свят Преди 1 час

Инцидентът е станал вчера на жп гарата в Лайхлинген

Снимката е илюстративна

Трагедия в Гърция: Млад мъж погълна цял бургер, в критично състояние е

Свят Преди 1 час

Мъжът, чието име не се съобщава, е приет в интензивното отделение на болницата „Г. Генниматас“ в Коротпи, Гърция, на 13 ноември

Какво се знае за големия корупционен скандал, който разтърсва Украйна

Какво се знае за големия корупционен скандал, който разтърсва Украйна

България Преди 1 час

Ето какво се знае за тази история, която касае отклоняване на големи суми пари в енергийния сектор

Първият брайлов учебник по английски език у нас дава шанс за професионална реализация на незрящи младежи

Първият брайлов учебник по английски език у нас дава шанс за професионална реализация на незрящи младежи

Любопитно Преди 1 час

Проектът е финансиран по програмата Vivacom Регионален грант

Земетресение разтърси остров Крит

Земетресение разтърси остров Крит

Свят Преди 1 час

Епицентърът на земетресението е бил на 103 км източно-югоизточно от Ираклион

Честит рожден ден,Чарлз! Кралят навърши 77 с нов портрет (СНИМКА)

Честит рожден ден,Чарлз! Кралят навърши 77 с нов портрет (СНИМКА)

Любопитно Преди 1 час

Монархът празнува днес в Уелс, в компанията на кралица Камила, а почитта към него се излива от цяла Великобритания

Тръмп носи "наказателна отговорност" за ударите на Израел срещу Иран

Тръмп носи "наказателна отговорност" за ударите на Израел срещу Иран

Свят Преди 1 час

Абас Арагчи призова ООН да наложи „подходящи мерки“ срещу Съединените щати

Момчето-омар - как циркова звезда се превърна в хладнокръвен убиец

Момчето-омар - как циркова звезда се превърна в хладнокръвен убиец

Любопитно Преди 2 часа

Грейди Стайлс Джуниър, щял да даде на семейството мрачна репутация, когато се превърнал в системен насилник и убиец

<p>Пустинно чудовище на четири гуми: Dacia за &bdquo;Дакар&ldquo; развълнува София&nbsp;</p>

Уникален Dacia Sandriders прототип за "Дакар" развълнува София

Технологии Преди 2 часа

Петкратният победител в пустинната надпревара, Себастиен Льоб и още два екипа ще гонят първа победа за Dacia в прословутия маратон, а автомобилът е в столицата

Bad Bunny триумфира на наградите „Грами“ за латино музика с пет награди

Bad Bunny триумфира на наградите „Грами“ за латино музика с пет награди

Любопитно Преди 2 часа

Bad Bunny завърши благодарствената си реч с думите: „Пуерто Рико, обичам те, благодаря ти“

<p>&bdquo;Веднъж годишно&ldquo; - Колко често наистина се е къпела Елизабет I</p>

Заблуди и факти за Ренесанса

Любопитно Преди 2 часа

От ябълката, паднала върху главата на Нютон, до творбите на Шекспир – какво всъщност знаем за Ренесанса

Снимката е илюстративна

Ужас в Мексико: Свещеник открит мъртъв, увит в найлон и вързан за стол в канализация

Свят Преди 2 часа

Тялото на свещеника Ернесто Балтазар Ернандес Вилчис бе открито увито в черни найлонови торби, вързано за кресло и изхвърлено в канал близо до международното летище

Смъртоносна болест покосява украински войници

Смъртоносна болест покосява украински войници

Свят Преди 2 часа

Това смъртоносно заболяване е било широко разпространено за последен път по време на Първата световна война

Мъж платил на българин да подпали ресторант в Австрия

Мъж платил на българин да подпали ресторант в Австрия

Свят Преди 2 часа

Никой не е пострадал при пожара

Всичко от днес

От мрежата

Какво може да яде куче на 40 дни

dogsandcats.bg

Котешката опашка – какво можем да научим от позицията й

dogsandcats.bg
1

Полярно сияние в България

sinoptik.bg
1

Обмислят евакуация в Иран заради сушата

sinoptik.bg

Виктор Калев превърна спектакъла „Грамофона“ и в аромат

Edna.bg

Лейди Гага със смразяващо признание: Имам късмет, че съм жива

Edna.bg

Левски обяви нов договор (снимка)

Gong.bg

Българин игра цял мач за Милан

Gong.bg

Предлагат Румен Спецов за особен управител на "Лукойл"

Nova.bg

Километрично задръстване на магистрала „Тракия” (ВИДЕО)

Nova.bg